“La guerra non nasce da sola” Brenta celebra il 4 Novembre con un richiamo alla pace

Anche Brenta ha commemorato la ricorrenza del 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

«La ricorrenza del 4 Novembre continua a ricordarci il definitivo compimento del sogno risorgimentale dell’Unità nazionale e del prezzo pagato per quel traguardo» ha affermato il sindaco Gianpietro Ballardin, rendendo omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale e a tutte le vittime della guerra. Ha poi richiamato l’attenzione sul presente, ricordando i militari italiani impegnati in missioni internazionali e denunciando le contraddizioni dei conflitti moderni, come quello in Medio Oriente, che colpiscono migliaia di innocenti.

«La guerra non nasce da sola» ha ribadito il sindaco, riflettendo sulle radici dei conflitti e sull’importanza di educare le nuove generazioni alla cultura della pace. Ha poi affrontato temi di grande attualità come le disuguaglianze sociali, il diritto al lavoro dignitoso e l’importanza di una democrazia partecipativa, fondata sull’ascolto e sul riconoscimento dei diritti umani.

Ballardin ha concluso con un appello ai cittadini: «Partecipare significa farsi carico della propria comunità», promuovendo l’unità e i valori fondanti della Repubblica: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia e pace.