La musica dal vivo dove non te l’aspetti. Nelle Coop di Busto la chitarra e la voce di NBM

Fare la spesa può essere un’occasione di impegno? Certo: non è solo stress, fretta e spasmodica quanto disorientante ricerca della convenienza nelle corsie. Fare la spesa può essere una scelta etica, per un prodotto equo e solidale, cresciuto e venduto in una filiera che rispetta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e che si appoggia su una rete cooperativa, alla ricerca di un’offerta buona e giusta.

In questo crede Coop Lombardia, ma non solo. Nel mese del Socio e nell’anno che celebra il Quarantesimo della fondazione, il Comitato Socicoop di Busto Arsizio e Cassano Magnago vuole ricordare a tutti che fare la spesa è anche un’occasione per sorprendersi, per alimentare cuore e mente grazie alla cultura e alla musica. Dopo l’esperienza positiva di sabato 23 tornerà anche il 30, nei negozi di Viale Duca D’Aosta e di Viale Repubblica, l’incanto di una sorpresa: dalle 10:00 alle 12:00 sarà possibile fare la spesa settimanale e trovare, laddove meno ci si aspetta, l’apparire di una musica avvolgente, suonata dal vivo da giovani musicisti e musiciste che a pochi giorni dal Natale ci ricorderanno cosa significa armonia e partecipazione.

Sarà possibile grazie a una collaborazione importante con realtà che, sul territorio di Busto Arsizio, continuano con tenacia a creare cultura, quella vera. La Nuova Busto Musica ha portato chitarra e voce lo scorso 23 novembre dalle 10 alle 12 presso il punto vendita di Viale Duca D’Aosta e il 30 novembre lo farà presso il punto vendita di Viale Repubblica con un duo d’eccellenza che proporrà una carrellata di musiche popolari coinvolgenti ed emozionanti. Un gruppo di giovani musicisti e musiciste suonerà nella stessa fascia oraria il 30 novembre in Viale Duca D’Aosta.

L’obiettivo di Coop Lombardia, grazie al lavoro dei Soci e delle Socie, è creare sinergie con le realtà che sul territorio costruiscono fattivamente, giorno dopo giorno, cultura e sensibilità: «Grazie dunque alla Nuova Busto Musica, grazie ai giovani che si dedicano alla musica perché la cultura ci alimenta e ci aiuta, anche in un tempo greve come questo, a rimanere umani. E pure mentre facciamo la spesa. Un mondo migliore è possibile: continuiamo a costruirlo e a sostenere le realtà che ostinatamente inseguono il bello e il buono. E non dimenticate di sorprendervi, ogni giorno, perché è lì che si cela la vita».