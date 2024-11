La ricezione fa bella la Uyba: ora un tris di partite per continuare a sognare

La quiete dopo la tempesta, a Busto Arsizio è stato un lunedì di riposo per recuperare le forze e smaltire l’adrenalina di un successo pesantissimo. Quello ottenuto domenica dalla Eurotek ai danni di Novara in un derby del Ticino completamente a tinte biancorosse. Una vittoria, come è già stato detto, storica sia perché mancava (in casa) da cinque anni, sia perché non era mai arrivata con uno scarto di punti così netto.

Lo show compiuto per mettere al tappeto la Igor Gorgonzola ha permesso di dare seguito all’ultimo, rivoluzionario mese in casa UYBA: 12 punti in 4 partite da quando Enrico Barbolini è a capo dello staff tecnico. Un ruolino di marcia che ha permesso alle Farfalle di salire in sesta posizione appaiata a Vallefoglia e Bergamo e a +8 sulla zona salvezza. Una cadenza che in viale Gabardi hanno tutte le intenzioni di rendere ancora più ricca.

Il calendario prevede ora una trasferta a Cuneo, contro un’avversaria alla ricerca di punti visto che ha all’attivo una sola vittoria e si ritrova, con 4 punti, nel terzetto in coda al gruppo. Partita delicata se ce n’è una perché, forse per la prima volta in questa stagione, la Eurotek si troverà a vestire i panni della favorita. Poi Busto giocherà due volte in casa contro avversarie della stessa fascia come Firenze (sabato 30 alle 20,30) e Perugia (mercoledì 4, alle 20,30). Un tris di partite che se sfruttate a dovere potrebbero lanciare la UYBA nella parte medio-alta della classifica, subito al di sotto delle “grandi”.

Ma come è avvenuta questa metamorfosi dopo il cattivo avvio di stagione? Difficile dirlo, nel senso che la rosa è la medesima gestita da Caprara mentre non sono avvenute rivoluzioni sul piano del gioco. Barbolini ha ridotto un po’ le rotazioni togliendo spazio a Howard e Olaya e dando fiducia all’accoppiata Piva-Kunzler che è stata devastante contro Novara. C’è però un dato estremamente rilevante che spiega in parte i risultati recenti: la Eurotek è la miglior squadra nel rapporto tra ricezioni perfette e set disputati (6,93, meglio di Vallefoglia con 6,84 e Conegliano con 6,79) ed è nettamente migliorata in “rice” nelle ultime gare. Una situazione che, tra l’altro, permette a Boldini di lavorare con maggiore precisione e di sfruttare così le sue ottime mani in regia.

foto G. Alemani/Uyba Volley

Un altro punto di forza è quello delle centrali perché accanto alla garanzia Sartori, anche Van Avermaet sta dimostrando di essere una giocatrice di ottimo livello per la Serie A1 (e d’altra parte la sua carriera è stata interessante anche prima dell’arrivo in Italia). E poi Barbolini dovrebbe avere ancora margine, nel senso che sta affrontando questo periodo senza Pleun Van Der Pijl: l’opposto olandese, infortunata, sta gradualmente tornando in gruppo e quando sarà disponibile fornirà una valida alternativa a Obossa.

La società intanto ha messo in vendita i biglietti per la partita con Firenze (circuito VivaTicket) confermando anche le promozioni per società sportive e gruppi scolastici. L’afflusso alla E-Work Arena – quasi 3mila spettatori – in occasione del derby è un patrimonio da coltivare e, di certo, i risultati favorevoli possono far crescere un dato che negli ultimi anni era lontano da certi livelli. Infine una parola per chi ha sempre seguito la Uyba, in ogni condizione: gli Amici delle Farfalle si sono già attivati per organizzare un pullman e raggiungere Cuneo per sostenere Lualdi e compagne.