La Solbiatese frena ma non cade. Ok Caronnese, Fbc Saronno e Vergiatese

La Solbiatese rallenta ma non perde la testa, anzi, se possibile rafforza la propria leadership nel Girone A di Serie D. La squadra di mister Danilo Tricarico, impegnata nel big match contro il Pavia al “Chinetti” riesce a pareggiare 2-2 recuperando lo svantaggio in inferiorità numerica. Le reti di Scapinello nel primo tempo e di Riceputi nella ripresa servono così a portare a casa un punto ma soprattutto un risultato importante.

Il Mariano resta al secondo posto passando 3-0 a Robbio, terza piazza invece per la Rhodense che batte 2-0 il Cinisello. Si presenta ai piani alti anche la Caronnese che ha la meglio 3-0 sul Meda (reti di Sorrentino, Becerri e Colombo).

Successo importante anche per l’Fbc Saronno che riprende terreno e sconfigge 1-0 la Base 96 grazie alla firma di Mammetti. E tre punti li mette in tasca anche la Vergiatese che contro la Lentatese termina la gara in 8 ma riesce comunque a vincere 2-1 (gol di Ballgjni e Pedron).

Raccoglie un punto l’Ispra in casa del Casteggio (1-1 con rete nerazzurra di Garcia), così come la Sestese a Lazzate contro l’Ardor (1-1, per i biancoazzurri gol di Romano). Stesso risultato anche per il Legnano a Sedriano (leggi qui).