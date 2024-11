Lavori sulla Milano Domodossola. Per due giorni i treni si fermeranno a Premosello

Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà lavori di rinnovo deviatoi nelle stazioni di Domo 2 e Bivio Valle e interventi di manutenzione straordinaria sulla Travata Metallica di Vogogna della linea Milano-Domodossola.

Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Premosello- Domodossola dalle ore 00:01 di venerdì 15 alle ore 23:59 di domenica 17 novembre.

I seguenti treni subiscono variazioni:

I treni “R” e “RE” della linea Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale – Arona – Domodossola sono cancellati tra Premosello e Domodossola e sostituiti con bus; i treni “RE” modificano numerazione.

I treni R di Trenitalia della relazione Milano Porta Garibaldi – Arona – Domodossola sono cancellati tra Premosello e Domodossola e sostituiti con bus.

I bus fermano a PREMOSELLO: per Milano Via Sempione ang. G.C.A. Dalla Chiesa – Per Domodossola Via Sempione davanti piazza XXIV maggio; VOGOGNA OSSOLA: Via Nazionale ang. Via stazione n.194; DOMODOSSOLA: piazzale Autostazione fronte Polizia Ferroviaria.

Maggiori informazioni sul sito di RFI, sui canali digitali delle Imprese Ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.