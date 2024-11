Leonardo e GDHF siglano un accordo per la fornitura di 10 elicotteri AW189 destinati al trasporto offshore

Leonardo e GDHF hanno firmato un accordo per la fornitura di 10 elicotteri AW189 destinati al trasporto offshore. L’AW189, elicottero di riferimento per capacità di carico e raggio d’azione nella sua categoria, consolida la propria leadership mondiale, grazie a un’ampia gamma di applicazioni, tra cui supporto offshore, ricerca e soccorso (SAR), trasporto passeggeri, e ordine pubblico.

Il modello è attualmente l’elicottero più diffuso nella sua classe di peso, con oltre 90 esemplari già operativi a livello globale e più di 155.000 ore di volo accumulate solo nel segmento offshore. Michael York, ceo di GDHF, ha espresso soddisfazione per il consolidamento della collaborazione con Leonardo. «Quest’accordo aumenta la capacità di GDHF di supportare i clienti in tutto il mondo con soluzioni di leasing su misura» ha dichiarato York, aggiungendo che GDHF, con un totale di 13 AW189 acquistati, mira a soddisfare le esigenze globali di trasporto offshore grazie alla flessibilità e versatilità di questi elicotteri.

Il mercato del supporto offshore, formato dalla crescita di nuove aree energetiche come il supporto a campi eolici offshore e il SAR, è destinato ad un’espansione significativa nei prossimi cinque anni. Leonardo, che già supporta l’industria energetica con una flotta di circa 500 elicotteri, punta a mantenere e rafforzare la propria leadership grazie a continui aggiornamenti tecnologici e un servizio di supporto altamente specializzato.

L’AW189 si distingue per avanzate caratteristiche di sicurezza, come un sistema di protezione anti-ghiaccio certificato in Europa, Stati Uniti e Canada, e la capacità della trasmissione di continuare a funzionare per 50 minuti anche in assenza di lubrificante. Leonardo offre un pacchetto di servizi completo per gli operatori dell’AW189, incluso addestramento personalizzato e supporto operativo per massimizzare l’efficacia della missione. Una delle tecnologie distintive del modello è la trasmissione automatica dei dati di prestazione in tempo reale tramite connessioni satellitari o Wi-Fi, che consente agli operatori di monitorare ogni volo e ottimizzare la manutenzione in modo rapido ed efficiente.