Lo spettacolo degli Harlem Globetrotters tornerà a Varese nel marzo 2025

La squadra di basket più spettacolare del mondo tornerà a Varese il prossimo sabato 8 marzo 2025. Gli Harlem Globetrotters porteranno il loro show alla Itelyum Arena di Masnago che già in passato (l’ultima volta a novembre 2022) è stata spesso teatro delle incredibili evoluzioni del team fondato quasi un secolo fa a Chicago (e non a New York, come fa intendere la denominazione) dal celebre manager Abe Saperstein.

L’evento varesino fa parte del tour italiano degli Harlem Globetrotters che hanno in calendario otto date in appena nove giorni. Inizieranno martedì 4 da Reggio Emilia per poi toccare nell’ordine Trieste, Brescia, Milano, Varese e Roma. Poi, dopo un giorno di pausa, si sposteranno in Sicilia, prima a Messina e poi a Trapani nell’ultima serata “tricolore”.

Sul campo da gioco i “giramondo” porteranno il consueto carico di simpatia e spettacolo grazie alla grande abilità degli atleti coinvolti. Storicamente fanno infatti parte della squadra giocatori che hanno lasciato la carriera professionale dopo aver concluso il college oppure dopo alcune esperienze senior, ma che sono comunque cestisti di ottimo livello. Capaci, anche, di alternare sorrisi, espressioni comiche e di esibirsi in giochi di prestigio con il pallone tanto da essere amatissimi dai bambini.

I biglietti per lo show del palasport di Masnago (che prenderà il via alle 18,30) sono già in vendita attraverso il sito del promoter “MiShow“. I prezzi vanno dai 72,80 euro del parterre (ridotto: 60,50) ai 33,60 (28,00) di curva nord e galleria. La tribuna Gold costa 50,40 (41,40) mentre i posti in tribuna Silver sono fissati in 39,20 (32,50). L’organizzazione mette anche in vendita il “Magic Pass” che consente di accedere prima al palasport e di effettuare una serie di esperienze prima che inizi lo spettacolo pubblico. Previste riduzioni per i gruppi sportivi e le squadre giovanili.