Sole e qualche nuvola, con peggioramento in arrivo: il meteo in provincia di Varese

Inizio settimana caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e mite in provincia di Varese, secondo il bollettino meteo del Centro Geofisico Prealpino. Per la giornata di lunedì è previsto un cielo per lo più soleggiato, con qualche possibile banco di nebbia nelle prime ore del mattino in pianura. Le temperature oscilleranno tra i 2°C e i 15°C, con zero termico in discesa fino a 2300 metri. In serata è atteso un graduale aumento della nuvolosità, preludio a un cambiamento per i giorni successivi.

Martedì, infatti, si verificherà un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo, con cielo molto nuvoloso o coperto e deboli precipitazioni nelle ore notturne e del mattino. Non sono escluse nevicate a partire dai 1000 metri sui rilievi della zona. Nel pomeriggio, le precipitazioni dovrebbero attenuarsi, con possibili schiarite irregolari verso est. Le temperature scenderanno ulteriormente, con massime tra i 10°C e i 13°C, e un zero termico che si abbasserà a circa 1300 metri.

La tendenza per il resto della settimana prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con qualche passaggio nuvoloso e assenza di precipitazioni a partire da mercoledì 13 novembre. Giovedì si conferma un clima autunnale piacevole, con poche nubi passeggere e possibili banchi di nebbia nelle prime ore del mattino.