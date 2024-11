Mattia Bellucci entra nella “top 100” del tennis mondiale

Se la grande epica del tennis celebra la prima vittoria di un italiano nelle ATP Finals, quella del numero 1 Jannik Sinner, anche la più ristretta storia del tennis varesotto ha un bel motivo di fare festa. Mattia Bellucci da oggi – lunedì 18 novembre – è ufficialmente tra i primi 100 giocatori al mondo.

La semifinale raggiunta al torneo challenger di Kobe, in Giappone, ha dato al giocatore di Castellanza i punti necessari per raggiungere la posizione numero 100 del ranking ATP, un risultato che è il migliore in carriera per Mattia. Fino a oggi infatti il suo massimo posizionamento era stato il 101 raggiunto alla fine di agosto. (foto: AELTC/Walton)

La “top 100” era uno degli obiettivi che Bellucci si era posto nei mesi scorsi insieme ai suoi allenatori, Fabio Chiappini e Paolo Moretti. Nel frattempo però il mancino varesotto si è tolto la soddisfazione, nel 2024, di entrare nel tabellone principale di Roland Garros, Wimbledon e US Open raggiungendo anche il secondo turno a New York ai danni di una leggenda come Stan Wawrinka.

In questo anno straordinario è – forse – mancata una sola cosa, la vittoria di un torneo in singolare (in doppio ha trionfato al Challenger di Amburgo) anche se Mattia ha ridotto la partecipazione ai Challenger e ha disputato diversi appuntamenti dell’ATP Tour, il circuito principale. Non è però tardi per provarci: da oggi Bellucci è impegnato nel Challenger di Yokohama, ancora in Giappone. L’azzurro è accreditato della testa di serie numero 1 e nel primo incontro (nella notte italiana tra lunedì e martedì) affronterà il taiwanese Tung-Lin Wu.

Nel caso il mancino riuscisse ad avanzare nel torneo, aggiungerebbe altri punti alla sua classifica ATP (anche se si tratta di un Challenger 75 e il numero di punti è ridotto rispetto ad altri appuntamenti). Non è quindi escluso che settimana prossima Mattia possa trovarsi ancora più in alto nel ranking, cosa molto utile anche per entrare direttamente in tabellone agli Australian Open di gennaio.