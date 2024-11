“Mi difendo”: in arrivo a Mercallo un corso sulla difesa personale per tutti

Proseguono gli appuntamenti con il corso gratuito di difesa personale “Mi difendo“. Dopo lo scorso appuntamento alla scuola Pascoli di Varese, sabato 16 novembre sarà la scuola elementare di Mercallo ad aprire le sue porte per l’evento che offrirà la possibilità di imparare tutto ciò che c’è da sapere sulla difesa personale metodo israeliano insieme all’istruttore Stefano Gallucci.

Il corso riguarderà le basi del sistema di autodifesa nato in Israele negli anni ’40 come strumento di autodifesa per i militari e le forze dell’ordine. Un sistema di combattimento, nato più di ottanta anni fa, ma che nel corso del tempo ha subito notevoli cambiamenti e critiche, fino ad essere considerato ad oggi lo strumento di difesa personale più efficace.

Aperto a tutti, l’incontro sarà un’occasione per imparare quanto più possibile sulla difesa personale con l’esperto Stefano Gallucci. Per tutte le informazioni e per la prenotazione sarà possibile contattare il numero: 3294140581.