Musical, villaggi, camminate: tutti gli eventi del Natale 2024 a Castellanza

Castellanza si prepara a un Natale pieno di magia con un ricco programma di eventi che animeranno la città dal 1° dicembre al 6 gennaio, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e realtà associative, culturali e sociali della città. «L’espressione della creatività della nostra comunità – dichiara l’Assessore a Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi – che desidera fare proposte e coinvolgere ciascuno nel piacere di ritrovarsi a fare festa. Un programma ricco che unisce momenti tradizionali, come l’accensione dell’albero e il presepe, a concerti e musical dal forte valore culturale e sociale».

Si parte il 1 dicembre con l’accensione dell’Albero con il pozzo di San Patrizio per i bambini, e il mercatino della Pro Loco. Tra le novità di quest’anno l’8 dicembre c’è poi il Villaggio di Natale, a cura del gruppo Giovani Castellanzesi, con mercatino, animazione e gonfiabili nell’area attorno al Palazzo Comunale. Alle 15.30 ci sarà la speciale camminata dei Babbi Natale per famiglie, un momento di festa e aggregazione che invaderà Castellanza. La mattina per i più ginnici ci sarà anche un’attività sportiva con cuffie e musica. Tra gli appuntamenti culturali spicca il Musical per Famiglie “Il dono di Gea”, in programma al teatro Dante alle 21, una riflessione sull’ambiente e la sua tutela in forma di fiaba con testi e musiche del tutto originali. Torna anche quest’anno lo spettacolo di Cabaret a Capodanno con Max Pisu e Fazio Ermellini, mentre il 5 gennaio l’omaggio a Lucio Dalla avrà un fine benefico a cura della Mensa del padre Nostro. Non ci saranno le proiezioni natalizie sul palazzo comunale ma saranno comunque tanti gli addobbi e le luci natalizie e il 15 dicembre sarà segnato dal ritorno del Presepe Vivente: «L’augurio – conclude il Vice Sindaco reggente Cristina Borroni – è che ciascuno di noi sappia trovare il cuore del Natale riscoprendo l’importanza della famiglia, della solidarietà e delle relazioni che sono anche alla base della vita di una comunità cittadina. L’invito allora è quello di fare festa e di accendere insieme il Natale 2024!»

Il programma completo

Domenica 1 dicembre 2024

P.zza S. Bernardo e Viale Lombardia, dalle ore 9

Mercatino di Natale della Proloco e Ambulanti Lago Maggiore

Adiacenze Palazzo Municipale, ore 17

Accensione albero di Natale

in collaborazione con Co.Ge.Ma.

Mercoledì 4 dicembre 2024

Biblioteca civica, ore 16.45

Leggimi adesso: “Un freddo da lettori”

Letture per bambini (3-6 anni)

Giovedì 5 dicembre 2024

Teatro di via Dante, ore 21

Film “Ritorno al Breithorn” con il regista Dario Tubaldo

a cura del Cai di Castellanza

Sabato 7 dicembre 2024

Teatro di via Dante, ore 21

“In Sintonia”

Concerto di Natale del Corpo Musicale S. Cecilia

Domenica 8 dicembre 2024

Adiacenze Palazzo Municipale

dalle ore 9: Mercatino, animazione, gonfiabili, food

ore 15.30: “Camminata dei BABBI Natale” per famiglie

a cura del Gruppo Giovani Castellanzesi – € 10 (la metà per i bambini)

Sabato 14 dicembre 2024

Teatro di via Dante, ore 21

Musical per famiglie “Il dono di Gea”

Progetto Fiabaincanto – € 5

Domenica 15 dicembre 2024

Parco Liuc, ore 17

Presepe vivente

a cura di Co.Ge.Ma.-Oratori-Associazioni

Mercoledì 18 dicembre 2024

Biblioteca civica, ore 16.45

Leggimi adesso: “Natale!”

Letture per bambini (3-6 anni)

Sabato 21 dicembre 2024

Chiesa di S. Giulio, ore 21

Concerto del coro Penna Nera

nel 70° anniversario del Gruppo Alpini

Domenica 22 dicembre 2024

PAM – Cascinetta, ore 9.45

“Babbo run 2024”. Corsa ludica motoria (km 4.5 o 9)

a cura ASD Freerunners Team – € 6/12

Martedì 31 dicembre 2024

Teatro di via Dante, ore 21.30

Spettacolo di cabaret “Abbiamo fatto 30…facciamo il 31!”

con Max Pisu e Fazio Ermellini – € 20

Mercoledì 1 gennaio 2025

Teatro di via Dante, ore 16.30

Concerto lirico di Capodanno

a cura delle Scuole di Musica Niccolò Paganini

Domenica 5 gennaio 2025

Teatro di via Dante, ore 21

Concerto “Dalla. Come è profondo il mare”

con gli Aviatori Mistici

a cura di La mensa del Padre Nostro – € 15

Lunedì 6 gennaio 2025

Chiesa di San Bernardo, ore 11

Discesa dal campanile delle Befane del CAI