Natale ad Azzate, la magia delle feste tra letture, mercatini e musica

L’aria di Natale ad Azzate si riempie di magia grazie a un programma di eventi che unisce grandi e piccini in un’atmosfera quasi magica.

Il Comune di Azzate, con la collaborazione delle associazioni locali e dei volontari, regala al paese un dicembre fatto di tradizioni e momenti di condivisione.

Un tuffo nel Polo Nord per i più piccoli

Sabato 14 dicembre, alle ore 10.30, l’associazione Mamme in Cerchio apre le porte della sua sede di via Volta ai piccoli esploratori dai 3 ai 7 anni. Con “Azzate con vista Polo Nord”, le letture natalizie di Paolo Colombo trasporteranno i bambini in un viaggio incantato tra le storie del Natale, per riscoprire insieme la magia di questo periodo speciale.

Mercatini di Natale, un Belvedere di tradizioni

Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 18, piazza Ghiringhelli si trasforma in un villaggio natalizio a cielo aperto. I mercatini, co-organizzati dal Comune di Azzate e dalla Pro Loco, accoglieranno hobbisti, commercianti e associazioni del territorio, creando un percorso tra artigianato, decorazioni e sapori autentici. Un’occasione perfetta per scegliere regali originali.

Cinema e Musica

La domenica successiva, 22 dicembre, sarà dedicata alle emozioni da vivere insieme. Alle ore 16.00, il Cinema Castellani apre le sue porte per una proiezione gratuita di un film di Natale dedicato a famiglie e bambini. Un pomeriggio per sorridere e sognare davanti al grande schermo.

La sera, alle ore 21.00, nella Chiesa Parrocchiale, l’evento clou: il concerto “Il Rito di Santa Lucia” del Coro da Camera Sine Nomine. Al termine, non mancheranno il panettone e il vin brulé.

“Gli eventi di quest’anno – afferma il vicesindaco Giacomo Tamborini – sono frutto di una grande collaborazione tra Comune, associazioni e gruppi di volontariato. Insieme vogliamo offrire alla nostra comunità momenti di condivisione e gioia che coinvolgano tutto il paese.”