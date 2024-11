Nella sala operatoria ibrida dell’ospedale di Varese trattata una sessantenne con aneurisma cebrebrale

«La sala operatoria ibrida consente di eseguire procedure davvero straordinarie!» dichiara con entusiasmo il dott. Antonio Tabano, nuovo responsabile della Neurochirurgia dell’Ospedale di Circolo di Varese. Recentemente, è stato completato con successo il primo intervento di neurochirurgia in una delle due nuove sale operatorie ibride dell’ospedale, su una paziente sessantenne con aneurisma cerebrale da trattare chirururgicamente in elezione

L’intervento ha visto la collaborazione tra il Dott. Tabano e la Dott.ssa Federica Casagrande insieme al team di Neuroradiologi guidato dal Dott. Andrea Giorgianni. Grazie alla dotazione di angiografo della sala, è stato possibile eseguire un controllo angiografico intraoperatorio, che permette ai neurochirurghi di verificare immediatamente la buona riuscita dell’intervento senza dover riaprire successivamente.

La paziente, dopo l’intervento, ha trascorso una giornata in neurorianimazione, che afferisce alla struttura complessa del Prof. Luca Cabrini, sveglia e collaborante, per poi proseguire per 4 giorni nel reparto di Neurochirurgia, da cui è stata dimessa oggi.