“Non si potrebbe mettere questo cartello in mezzo alla rotonda di largo Flaiano a Varese?”

I frequenti contromano in largo Flaiano a Varese, documentati anche dall’account Instagram dedicato al fenomeno di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, “Una rotonda sul lago“, continuano a fare discutere.

Tra i commenti e le proposte va segnalata quella di un nostro lettore, che ha inviato una foto con una segnalazione semplice ma contenente una proposta interessante: aggiungere cartelli verticali con la freccia bianca su sfondo blu, che indicano chiaramente la direzione obbligatoria per le auto in rotonda, cosi come già ne esistono in altre rotatorie del territorio.

Secondo il lettore, questi segnali – già posizionati in altri casi analoghi – potrebbero migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti, guidando meglio gli automobilisti nella corretta percorrenza della rotatoria: il cartello verticale blu con la freccia bianca indica infatti la direzione obbligatoria. In questo caso, segnala agli automobilisti che devono seguire la circolazione in senso antiorario, un segnale standard utilizzato in prossimità di rotatorie per guidare il flusso del traffico.

Cosa ne pensate? Potrebbe bastare?