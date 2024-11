Auto contromano nella rotonda di largo Flaiano a Varese, l’assessore: “Nuovi cartelli per evitare errori”

(Foto @unarotondasullago)

Non bastano i cartelli che indicano l’entrata in una rotonda, e non bastano nemmeno gli “inviti” sopraelevati, le isole che “indirizzano” le macchine verso la direzione antioraria: ancora troppe auto – anche se sono 3 o 4 al giorno sono già tantissime – imboccano la rotonda di largo Flaiano a Varese contromano.

Ne abbiamo parlato più volte, c’è persino un account Instagram che ne ironizza: ma ora abbiamo provato a chiedere lumi all’assessore alla sicurezza Raffaele Catalano sui prossimi passi, se ci sono, del comune per cercare di minimizzare questo specifico “danno collaterale” della per il resto apprezzatissima opera viaria.

«Innanzitutto, è opportuno ricordare che il cantiere della rotonda non è ancora chiuso: mancano ancora diversi elementi, nonchè particolari accessori – premette l’assessore – Va però sottolineato anche che tutti gli elementi previsti dal codice della strada sono stati posizionati: sia per quanto riguarda la cartellonistica sia per quanto riguarda la segnaletica orizzontale». Sono di questi giorni, per esempio, i lavori per la completa illuminazione della rotonda.

Non si può fare null’altro, quindi? «Malgrado ci sia tutto il necessario, e chi è un automobilista attento abbia i sufficienti strumenti per decidere correttamente, ci rendiamo conto che non si può ignorare una categoria di guidatori, diciamo cosi, “fragili”: la cui abitudine a passare da queste parti oppure le prime difficoltà date dall’età o delle specifiche distrazioni rendono meno evidente la situazione. Perciò, il prossimo passo per cercare di evitare fraintendimenti in rotonda, rispettando al contempo le prescrizioni del codice della strada, saranno i cartelli di “Indicazione Località”. Si tratta di quei cartelli che, posizionati all’inizio della rotonda, indicano le principali destinazioni delle varie uscite».

Un esempio di cartello di indicazione località

Un”espediente” per mostrare in maniera evidente che si sta entrando in una rotonda e aiutare chi arriva da fuori a raggiungere realtà di interesse sovracomunale, come gli Ospedali di Circolo e Del Ponte, o l’entrata dell’autostrada: «Questa rotonda è uno snodo importante per alcune realtà cittadine che interessano molte persone, avere un quadro che rende più semplice capire dove andare è importante – ha sottolineato l’assessore – Ma è anche un modo per segnalare, senza dirlo esplicitamente, che si sta entrando in una rotonda. E’ un espediente che speriamo efficace, ma soprattutto è rispettoso del codice della strada: altre soluzioni, come le evocate frecce su sfondo blu e altro, non sarebbero esattamente rispondenti alle norme».