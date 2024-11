Scontro frontale alla rotonda di Largo Flaiano, nessun ferito

Un incidente che molti temevano. Mercoledì sera, 20 novembre, si è verificato uno scontro frontale alla rotonda di Largo Flaiano, a Varese. Fortunatamente le persone coinvolte stanno tutte bene, ma l’episodio non è passato inosservato.

L’accaduto è stato segnalato da diversi testimoni oculari, automobilisti di passaggio, e anche dall’account Instagram Una rotonda sul lago, che monitora regolarmente le situazioni insolite in questa “controversa” rotonda. In un post, l’account ha commentato: “Alla fine è successo e non c’è niente da ridere. Per fortuna stanno tutti bene.”

Il fatto riaccende il dibattito: il problema risiede nella rotonda stessa, che per qualcuno è progettata in modo poco intuitivo, o negli automobilisti, che sembrano dimenticare le regole apprese a scuola guida?

