“Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario Fo in scena a Barasso

La compagnia teatrale Quelli che Restano porta sul palco della Sala Polifunzionale San Martino di Barasso l’opera brillante di Dario Fo, Non tutti i ladri vengono per nuocere, un atto unico che promette di divertire il pubblico con ironia e satira. Lo spettacolo si terrà sabato 16 novembre alle 21, con ingresso libero.

In questo atto unico, Dario Fo gioca con i paradossi della società e le ipocrisie nascoste dietro la rispettabilità borghese. La trama ruota attorno alle vicende di un ladro, interpretato in questa messa in scena da Stefano Forlani, che si trova coinvolto in una serie di situazioni comiche e impreviste.

Sul palco, accanto a lui, si alterneranno Libero Tornati, Maria Tornati, l’avvocato Franzosi e altri personaggi che daranno vita a una commedia ricca di equivoci e colpi di scena. Tra gli interpreti, troviamo Marino Argese, Lorenzo Groppelli, Daniele Besozzi, Beatrice Chiaravalli, Mimma Salvadego, Tommaso Di Bernardo e Stefano Forlani. La regia è affidata a Mimma Salvadego, mentre l’introduzione è a cura di Beatrice Chiaravalli. La parte tecnica, con luci e suoni, è nelle mani di Massimo e Renato Pozzi.

Lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Polifunzionale San Martino, in Piazza San Martino 1 a Barasso, e offre un’opportunità di svago culturale per tutta la comunità. Un evento da non perdere per gli appassionati di teatro e per tutti coloro che amano le opere di Dario Fo, uno dei grandi maestri del teatro italiano.