Nuovo treno diretto per Luino, la soddisfazione del Comune

L’amministrazione comunale di Luino compie un importante passo avanti per la mobilità sostenibile, grazie all’introduzione di un nuovo treno diretto pomeridiano sulla tratta Milano-Gallarate-Luino, operativo da dicembre. Un risultato che conferma l’attenzione verso le esigenze dei lavoratori e degli studenti che quotidianamente si spostano verso Milano. Sulla tratta è stato infatti inserito un nuovo treno diretto pomeridiano. In partenza da Garibaldi alle 17.05, copre una fascia che era priva di diretti.

Grande soddisfazione per l’assessora ai trasporti Francesca Porfiri e la consigliera di maggioranza con delega alla mobilità Valeria Squitieri: «Si tratta di un successo significativo, frutto del dialogo costruttivo con Regione Lombardia e Trenord, e risponde alla necessità di offrire ai pendolari orari e tempi di viaggio più sostenibili. Con questa iniziativa, vogliamo dimostrare che l’amministrazione di Luino è attenta ai bisogni di chi ogni giorno si reca a Milano per studio o lavoro. È una risposta concreta alla crescente richiesta di trasporti pubblici efficienti e sostenibili, e un incentivo importante per ridurre l’uso dell’auto privata, in linea con i nostri obiettivi di tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita dei cittadini».

Il nuovo collegamento diretto, che partirà da Milano – Porta Garibaldi alle 17.05 con arrivo a Luino alle 18.43 (con fermate a Rho Fiera alle 17.13, Legnano alle 17.26, Gallarate alle 17.38, Laveno alle 18.24), rappresenta una vera svolta per i pendolari, permettendo loro di tornare a casa con maggiore comodità e riducendo i tempi di percorrenza rispetto alle soluzioni attuali.

«Questa novità, unita alle altre misure che stiamo portando avanti per migliorare la mobilità locale – ha aggiunto Squitieri – contribuisce a costruire un sistema di trasporti più integrato e sostenibile. È un passo importante per rendere Luino sempre più connessa e attrattiva, non solo per i residenti, ma anche per chi frequenta il nostro territorio per motivi lavorativi o turistici».

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da pendolari e associazioni locali, è solo uno degli interventi previsti dall’amministrazione per rafforzare il sistema di trasporto pubblico e promuovere la mobilità sostenibile. In futuro, il Comune si propone di proseguire su questa strada, potenziando ulteriormente i servizi e le infrastrutture.

«Questa è la direzione che vogliamo seguire – conclude Porfiri -. Unire efficienza, sostenibilità e attenzione ai cittadini per costruire un futuro migliore per Luino e il nostro territorio».