Oltre 30 shiba inu a spasso per Angera

Foto di Francesca Parolin

Angera, la cittadina affacciata sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, ha ospitato un raduno speciale domenica 17 novembre. Una trentina di shiba inu insieme alle loro famiglie si sono incontrati per trascorrere dei bei momenti di divertimento in compagnia.

I 30 shiba, accompagnati al guinzaglio dai loro umani preferiti, si sono goduti la domenica di sole in riva al lago, giocando tra di loro in acqua e sui pratoni, per poi godersi una passeggiata sul lungolago e tra le vie del centro.