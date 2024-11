Online i due bandi dedicati ai più giovani con la sezione Under 19 e Cortisonici Academy

Con il concorso internazionale della 22esima edizione di Cortisonici Film Festival, a Varese dal 28 marzo al 5 aprile, torna la sezione Cortisonici Ragazzi.

Anche quest’anno sono due i bandi dedicati ai più giovani, con il concorso aperto agli studenti dagli 11 ai 19 anni e con Cortisonici Academy, la sezione dedicata a studenti di università, corsi e scuole di cinema.

I due bandi sono online sul sito cortisonici.org. Il termine per aderire è il 9 febbraio 2025.

«Anche quest’anno Cortisonici Ragazzi presenta due bandi – spiega Tatiana Tascione, coordinatrice della sezione dedicata ai giovani – per dare valore sia ai cortometraggi realizzati da ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, che presentano lavori realizzati soprattutto all’interno di contesti scolastici o progetti educativi, sia agli aspiranti registi iscritti a università o scuole di cinema nazionali e internazionali, che quindi già operano nell’ambito dell’audiovisivo. Una novità che abbiamo lanciato lo scorso anno e si è rivelata una scelta in grado di dare visibilità e il giusto spazio a molte opere interessanti».

La partecipazione è gratuita per entrambi i bandi.

Le opere potranno essere a tema libero e potranno essere utilizzati diversi format audiovisivi: dal film di fiction, allo spot e al videoclip, fino alla videoarte, al reportage e al documentario.

La sezione Cortisonici Ragazzi under 19 è aperta a prodotti audiovisivi realizzati nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e da associazioni, cooperative sociali ed enti che lavorano in ambito educativo con gruppi di giovani ed adolescenti. Il concorso è aperto anche alle opere realizzate in autonomia da gruppi informali di giovani videomakers o singoli autori di età inferiore ai 19 anni.

L’iscrizione al concorso Cortisonici Ragazzi Academy è invece rivolta ai prodotti audiovisivi realizzati nelle Università, Scuole di Cinema e Realtà formative post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo.

Tutti i dettagli sono sul sito cortisonici.org.