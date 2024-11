“Oscar e la Dama in Rosa“: una serata di riflessione e sensibilità a Cuveglio

Il mese di novembre porta con sé un invito alla riflessione, alla meditazione, al contatto profondo con la nostra condizione umana. Il 15 novembre 2024, alle ore 20:30, la Sala Polivalente di Cuveglio ospiterà una lettura speciale di Oscar e la Dama in Rosa, celebre romanzo del drammaturgo francese Eric-Emmanuel Schmitt. Questo testo ci accompagna nella scoperta della sofferenza e della morte, aspetti della vita che, pur essendo centrali, spesso vengono evitati o allontanati.

Il protagonista della storia è Oscar, un bambino di 10 anni che vive i suoi ultimi giorni in ospedale a causa di un cancro terminale. Oscar desidera comprendere meglio il suo dolore e le sue emozioni, cercando di parlarne con gli adulti attorno a lui. Tuttavia, i suoi genitori e il medico evitano di affrontare il tema della sofferenza, intimoriti dall’argomento. L’unica che riesce a comprendere il bisogno di Oscar è una volontaria dell’ospedale, che lui chiama affettuosamente “nonna Rosa”.

Nonna Rosa consiglia a Oscar di scrivere a Dio, esprimendo così le sue paure e i suoi pensieri. Inoltre, gli propone un gioco speciale: vivere ogni giorno come se fossero dieci anni. In questo modo, Oscar riesce a percorrere tutte le tappe dell’esistenza umana in pochi giorni, sperimentando la giovinezza, l’età adulta, la vecchiaia, fino ad arrivare con serenità alla fine della sua vita. Il suo ultimo messaggio, lasciato sul comodino per nonna Rosa, recita: “Solo Dio ha il diritto di svegliarmi”.

La serata del 15 novembre si propone di avvicinare il pubblico a questa storia toccante, portando alla luce il coraggio di affrontare temi delicati come la malattia e la morte. La lettura del testo sarà curata dalla dottoressa Valeria Avoltini, che darà voce alle emozioni di Oscar, mentre la pianista Isabella Carcione accompagnerà l’interpretazione con una musica evocativa.

Questa esperienza non sarà solo una rappresentazione, ma un momento di introspezione e consapevolezza. La vicenda di Oscar e il suo viaggio simbolico diventano un richiamo alla necessità di “svegliarci” e di aprire cuore e mente alla realtà della sofferenza umana, alla consapevolezza della nostra fragilità.

L’evento è patrocinato dal Comune di Cuveglio e offre l’opportunità di confrontarsi con temi che spesso vengono rimossi, ma che fanno parte di noi. Non si tratta solo di una serata culturale, ma di un invito a riflettere sul significato profondo della vita e della morte. Vi aspettiamo per condividere questa esperienza che ci sprona a guardare con occhi nuovi il dolore, il coraggio e la speranza.