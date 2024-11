Pmi Day Varese 2024, la novità del gioco “Pianeti” per un dialogo tra generazioni

Il Pmi Day Varese 2024, quindicesima edizione dell’iniziativa di orientamento allo studio promossa da Confindustria Varese, introduce una novità assoluta: il contest intergenerazionale “Pianeti.” Questo gioco performativo, ideato dall’impresa sociale Karakorum, coinvolgerà 500 studenti di seconda e terza media in un dialogo innovativo con imprenditori, esponenti del mondo accademico e culturale e campioni sportivi.

La formula rivoluziona il tradizionale approccio virtuale degli scorsi anni e va oltre le visite nelle aziende del territorio, offrendo un’occasione di confronto diretto e partecipativo che ribalterà le prospettive mettendo gli studenti dalla parte di chi prende le decisioni. Dal 22 al 28 novembre, cinque incontri in luoghi simbolo della provincia – dallo Spazio Yak di Varese al Museo Maga di Gallarate – daranno vita a una competizione che metterà adulti e ragazzi sullo stesso piano per discutere di temi come sostenibilità, tecnologia, crescita professionale e futuro del lavoro.

Un gioco per ispirare il futuro

“Il valore di questo progetto sta nello stimolare giovanissimi studenti a scoprire e valorizzare i propri talenti e le proprie passioni – ha dichiarato Andrea Bonfanti, presidente della Piccola Industria di Confindustria Varese –. Anche quest’anno, proviamo a farlo offrendo agli studenti alcuni momenti di riflessione e conoscenza affinché possano sentirsi ancora più liberi e consapevoli di scegliere quale percorso superiore intraprendere dopo le scuole medie. Una decisione non facile, che rappresenta il primo passo verso la costruzione del proprio futuro, anche professionale. Abbiamo scelto questa formula innovativa perché facilita il dialogo tra generazioni completamente diverse. Durante il gioco non ci saranno distanze o barriere: adulti e ragazzi si metteranno allo stesso livello per affrontare temi complessi come il futuro, il successo, la sostenibilità e la responsabilità sociale.”

Luca Belotti, in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, ha aggiunto: «Orientare i ragazzi ai futuri possibili è una mossa vincente. Riflettere con i ragazzi su chi essere prima di chi vogliono diventare li mette in una condizione di forza e consapevolezza. Farli sentire padroni del gioco li aiuta a sviluppare una visione positiva e proattiva. La scuola deve rispondere alle richieste del territorio e questa iniziativa rappresenta un passo importante in questa direzione».

Le visite aziendali e il concorso video

Come da tradizione, il Pmi Day prevede anche le visite in presenza presso le aziende del territorio. Entro il 31 gennaio 2025, 112 classi di 38 istituti comprensivi avranno l’opportunità di scoprire il mondo industriale varesino.

Parallelamente, agli studenti sarà chiesto di realizzare un breve video sul tema del “costruire,” che esplori l’imprenditorialità e il saper fare. Una competizione creativa che invita i giovani a raccontare il mondo del lavoro dal proprio punto di vista.

Grazie al supporto di partner come Randstad e TD Group, l’edizione 2024 del Pmi Day conferma il suo ruolo centrale nell’orientamento delle nuove generazioni, con uno sguardo al futuro e all’innovazione.