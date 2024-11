Premiati a Cislago gli studenti più bravi: attestato e assegno per Chiara, Astrid, Simone e Federico

Sabato in Sala consiliare a Cislago si è svolta la premiazione dei quattro vincitori del concorso premio “Beato Luigi Monza”, dedicato a ragazze e ragazzi di Cislago che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione nello scorso anno scolastico con risultati eccellenti.

L’Amministrazione comunale, che ha promosso il concorso insieme ad Avis Cislago e Zaminato Claudio come sponsor, ha consegnato ai ragazzi gli attestati di merito come segno di riconoscimento, stima e apprezzamento, per gli straordinari risultati ottenuti, con l’augurio di raggiungere traguardi sempre più importanti.

Ai vincitori Chiara Uboldi, Astrid Balzaretti, Simone Pozzi Simone e Federico Artioli Federico, anche l’assegno premio e le più sentite congratulazioni dell’amministrazione cittadina.

«Siate fieri della vostra determinazione e del vostro impegno ammirevole nello studio – ha detto ai ragazzi il sindaco Stefano Calegari – Ora vi attendono nuove sfide e siamo certi che ci saranno altre occasioni in cui darete prova delle vostre capacità e della vostra tenacia. Vi auguriamo di raggiungere mete sempre più alte, nel lavoro o nello studio, seguendo sempre i vostri sogni e le vostre ambizioni, e di costruire il vostro futuro con passione e resilienza, nel segno dei valori e degli ideali che la scuola, gli insegnanti e le vostre famiglie vi hanno trasmesso».