Presentato a Palazzo Lombardia il libro “Mi Va – La lunga storia d’amore tra Milano e Varese”

E’ stato presentato oggi a Milano, nella sede di Palazzo Lombardia, il libro “MI VA – La lunga storia d’amore tra Milano e Varese”, scritto dai giornalisti Federico Bianchessi e Fausto Bonoldi.

«Una speciale storia d’amore quella intrecciata tra due città e due territori non soltanto contigui ma legati da affinità radicate e a volte sorprendenti come Milano e Varese», hanno spiegato Bianchessi e Bonoldi.

Il libro che ripercorre i molti e saldi rapporti tra le due città, è stato molto apprezzato da Attilio Fontana, varesino e presidente della Regione di cui Milano è capoluogo: «Un legame stretto e forte quello tra Milano e Varese che è evidente in diversi ambiti: dalla storia alla cultura, dall’industria allo sport, con i due Comuni, a loro modo, grandi protagonisti – ha detto il governatore – Inoltre Milano e Varese hanno sempre volato e continuano a volare alto, come testimoniano prima la Caproni e oggi Malpensa»

Un rarissimo caso italiano di un vicinato baciato più dalle reciprocità che non dalla rivalità: «Bisticci e conflitti non sono mancati nel corso dei secoli, ma, alla fine, a prevalere è un’esemplare capacità di saldare interessi e visioni in un’idea di comunità metropolitana», hanno aggiunto i due autori.