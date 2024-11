Progetto capannoni a Tornavento: “Quanti camion passeranno ogni giorno?”

Nell’arco di un mese la petizione contro i capannoni logistici a Tornavento ha superato le tremila firme, segno di un certo interesse sul territorio, verso un progetto che insisterebbe su un’area molto amata, quella tra Tornavento e via Gaggio.

Ma intanto a Lonate Pozzolo – il Comune cui appartiene l’area – l’opposizione locale si muove con nuovi atti formali, per arrivare a chiarire a che punto siamo e dare la misura esatta di cosa significherà il nuovo insediamento.

La lista civica di minoranza, Uniti e Liberi, ha presentato una interrogazione che si muove su due piani differenti: da un lato la responsabilità politica (anche alla luce del fatto che il primo pronunciamento da parte della giunta è stato fatto senza Elena Carraro, la sindaca), dall’altro invece il piano tecnico, delle informazioni sul progetto e sull’impatto previsto.

La richiesta è stata presenta in forma “a risposta scritta”, ma Uniti e Liberi adesso (in assenza di risposta formale, dice) «chiede che la presente interrogazione sia inserita all’ordine del giorno della prossima seduta di Consiglio Comunale».

Di seguito i quesiti presentati:

• se la sindaca Elena Carraro era a conoscenza della delibera prima che fosse approvata nel mese di settembre e se condivide la proposta di Piano Integrato di Intervento presentata;

• se la Giunta e la maggioranza non ritengono fondamentale preservare la frazione di Tornavento, senza snaturarla con un intervento di tale portata al suo ingresso e a ridosso delle abitazioni;

• se c’è la volontà dell’amministrazione di preservare le tradizioni storiche, culturali e di folklore lonatese e in particolare se sono state valutate le conseguenze di un intervento di questo tipo sulla rievocazione storica della Battaglia di Tornavento che ogni anno si svolge nel “campagnone”;

• se l’attività che sarà esercitata nel parco logistico sarà a ciclo continuo;

• quale sarà l’impatto, per esempio a livello di inquinamento luminoso e acustico, e quali sono le contromisure decise per garantire la tranquillità dei residenti di Tornavento, di giorno e di notte;

• qual è la previsione di movimenti dei mezzi in entrata e in uscita dal parco logistico;

• se è stato elaborato o analizzato uno studio del traffico per valutare la sostenibilità dei nuovi movimenti sulla viabilità afferente a Tornavento;

• se ci sono già stati incontri del Comune con altri Enti (Regione, Provincia, Parco del Ticino, …) per analizzare la proposta presentata e, in caso contrario, se e quando verranno organizzati;

• se sono previste assemblee pubbliche di presentazione della proposta alla cittadinanza;

• se l’Ufficio Tecnico ha preso in carico la proposta di PII, se ha già svolto attività istruttorie e se ha già adottato provvedimenti o determine e quali;

• qual è la tempistica prevista dal Comune per l’iter di approvazione del Piano Integrato di Intervento, quali passi sono già stati compiuti e quali sono in programma;

• in merito a quanto viene dato atto nella Delibera di Giunta: quante sono le istanze ricevute dall’amministrazione comunale e da quali operatori del settore logistica