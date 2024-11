“Prospettive”, l’installazione di Torsellini Vetro nel giardino del Chiostro di Voltorre

Un’opera immersiva, dove l’arte del vetro prende vita tra luce, riflessi e suggestioni audio-video al Chiostro di Voltorre a Gavirate, trasformando l’antico giardino in un’esperienza sensoriale unica. L’installazione “PROSPETTIVE”, ideata e fortemente voluta da Roberto Torsellini, rappresenta un evento esclusivo della manifestazione “Gavirate città dei presepi”. Grazie alla collaborazione con Pro Gavirate, Comune di Gavirate e Provincia di Varese, il Chiostro diventa un luogo di esplorazione e contemplazione per i visitatori durante il periodo natalizio.

Luce, trasparenza e voce: un racconto coinvolgente

Che differenza c’è tra osservare un presepe e viverlo? Concepita per esaltare l’incanto del vetro, l’installazione si avvale di un linguaggio visivo e sonoro progettato per entrare in armonia con il Chiostro e le atmosfere del Natale. Dentro la struttura si crea un gioco di riflessi e ombre che dialogano con la memoria dell’architettura storica, mentre una voce narrante (voce recitante di Luca Traini, autore anche del brano) accompagna i visitatori in un viaggio intimo e toccante che prelude all’ingresso. PROSPETTIVE non è solo un’opera da osservare, ma un invito a riflettere e a rispecchiarsi in una realtà delicata e resiliente, come il vetro stesso. Per l’installazione PROSPETTIVE non si osserva la Natività, ma si vive l’attesa della Salvezza, attraverso un percorso che porta all’illuminazione, alla Buona Novella. Il testo e la spiegazione del progetto saranno disponibili anche in una elegante plaquette a tiratura limitata edita da TraRari TIPI Varese.

Un progetto artistico esclusivo e coinvolgente

L’opera offre una visione moderna e simbolica del Natale, evocando i valori della comunione e della bellezza attraverso il linguaggio dell’arte visiva e della narrazione audio. L’idea di Torsellini Vetro e il contesto unico del Chiostro di Voltorre conferiscono a “PROSPETTIVE” un valore artistico distintivo, rendendolo un evento imperdibile per il pubblico e per gli appassionati di installazioni artistiche coinvolgenti ed emozionanti.

Torsellini Vetro: la creatività che prende forma

Torsellini Vetro è un’azienda nota per la sua maestria nel lavorare il vetro e per la capacità di trasformare questa materia in esperienze artistiche e sensoriali, oltreché in opere industriali di alta precisione. Ogni creazione si distingue per l’attenzione alla qualità e per il coinvolgimento emotivo che suscita nei visitatori, unendo estetica, design e ricerca. Trasforma semplici lastre di vetro in prodotti vetrari d’eccellenza, per il settore dell’edilizia e delle finiture di interni.

«Collaboriamo con grande soddisfazione con architetti, progettisti, imprese generali di costruzione, sviluppatori immobiliari, general contractor, arredatori, designer, e tutti coloro alla ricerca di un interlocutore capace di materializzare un’idea creativa. I nostri prodotti sono destinati alle abitazioni, agli ambienti di lavoro e sedi direzionali, alle boutique e showroom, ai centri benessere e hotel», spiegano i titolari.

Glass Emotion è la firma nata per marchiare il loro pensiero trasparente, è l’incontro del vetro con l’architettura, l’interior design e la tecnologia.

Opere e Installazioni Esperienziali

Tra i progetti più rappresentativi c’è la Piramide Glass Emotion Hall, un’installazione monumentale che esplora luce e riflessi per dare vita a un ambiente immersivo e meditativo. Dopo il debutto nei suggestivi Giardini Estensi di Varese nel 2017, la Piramide ha affascinato anche il pubblico di Lucca Comics & Games (al cui interno ha tenuto un concerto Ghali), insieme a Neoludica per Ubisoft, dimostrando la capacità di Torsellini Vetro di creare installazioni che coinvolgono e ispirano in

contesti diversi e prestigiosi. Attraverso queste opere, Torsellini Vetro supera i confini del design tradizionale, stimolando un dialogo tra spazio, luce e percezione.

Varese Design Week e collaborazioni internazionali

Alla Varese Design Week, Torsellini Vetro ha presentato opere che sfidano i confini del design, esplorando le possibilità espressive del vetro e innovando nel campo del luxury design. La partecipazione a eventi di prestigio internazionale rafforza il ruolo di Torsellini Vetro come leader nella ricerca e sperimentazione estetica, evidenziando il lato visionario del loro operato.

Creatività, innovazione e tradizione Guidata dalla passione per l’artigianato e dall’impegno nell’innovazione, Torsellini Vetro combina competenze tradizionali con nuove tecnologie per dare vita a opere che non solo arricchiscono gli ambienti, ma regalano esperienze visive e tattili uniche. Questo approccio rende Torsellini Vetro non solo un’azienda di produzione, ma un vero e proprio laboratorio di arte applicata.

Dettagli dell’evento

L’installazione PROSPETTIVE è visitabile all’interno dell’evento “Gavirate Città dei Presepi” negli orari di apertura della mostra.

– Inaugurazione: 7 dicembre 2024

– Durata dell’installazione: 8 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025

– visitabile 8/14/15 e dal 21 al 31 dicembre//dal 1 al 6 gennaio

– Orari di visita: feriali 14.30-18.30; domenica e festivi 10:00-12:00 / 14.30-18.30; 25 dicembre 17-21

– Luogo: Giardino del Chiostro di Voltorre, Gavirate, Via del Chiostro.

– Navetta: stazione di Gavirate – Centro Commerciale – Chiostro di Voltorre nei pomeriggi 8/15/22/26/29 dicembre e 1/5/6 gennaio

– sito web: www.torsellini.com