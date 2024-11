Protesta in consiglio contro i capannoni a Tornavento. Il sindaco rivendica la delibera

In consiglio comunale a Lonate Pozzolo, nella serata in cui si parla dei capannoni a Tornavento, arriva anche la protesta pubblica, attuata con le “magliette gialle” con lo slogan “Più Tornavento, meno cemento”.

Magliette sfoderate da “un gruppo di cittadini di Tornavento, Sant’Antonino, Lonate Pozzolo” Nel momento in cui la sindaca Elena Carraro ha iniziato a parlare per rispondere all’interrogazione presentata qualche settimana fa dal gruppo di minoranza Uniti e Liberi.

“La delibera ci ha preoccupato, è una trasformazione di un’area agricola enorme, con conseguenze anche sul valore delle Case nella frazione di Tornavento” Ha esordito Nadia Rosa di Uniti e Liberi, che nell’illustrare l’interrogazione ha ribadito ulteriormente la preoccupazione per “l’interesse dimostrata dalla giunta, quantomeno di un paio di assessori” Per il progetto che prevede la trasformazione dell’ampia area tra Tornavento e la via Gaggio.

Ma cosa ha detto la sindaca Carraro rispondendo alle domande?

Relativa alla delibera votata a settembre, che ha fatto emergere il caso dei capannoni: era conoscenza della delibera nonostante non fosse in giunta? La condivide “Certo che il sindaco era conoscenza, non era presente perchè era un matrimonio di una cara amica” ha risposto Carraro, rivendicando poi comunque la scelta presa dalla maggioranza: “ Il sindaco condivide quanto espresso nel deliberato dell’atto”, vale a dire l’inizio della valutazione del progetto e un generale interesse.

Caro poi continuato dicendo che “qualora [il progetto] abbia parere favorevole, si procederà con ogni intervento di perequazione e mitigazione”, ribadendo la volontà “di preservare la tradizione” della rievocazione della battaglia (“Per questo si vuole sottolineare che l’area della battaglia non sarà interessata dall’edificazione”).

Ha detto che ci sono stati solo colloqui informali con Regione Provincia e Parco del Ticino, che non sono previsti incontri, che la proposta – se andrà avanti – “sarà portata all’attenzione di tutti, sopratutto dei cittadini di Tornavento, con assemblea pubblica”.

Nelle sue controdeduzioni, la consigliera di minoranza Rosa ha parlato ancora di “un intervento enorme accolto con sufficienza”. E ha criticato la sindaca: “C’è voluta una interrogazione per farla rispondere, dopo due mesi e molte richieste venute anche dalla stampa”.

Alla fine emersa dall’interrogazione soprattutto la compattezza della maggioranza nel rivendicare la delibera, dalle parole della sindaca rivendicata come atto tecnico e non come volontà politica, di fronte a cui comunque l’opposizione ha ribadito la sua perplessità. Oltre a questo resta poi la protesta pubblica del gruppo di cittadini che anche annunciato con un comunicato che “questa iniziativa è solo il primo passo, nei prossimi mesi organizzeremo ulteriori eventi e campagne per sensibilizzare non solo i cittadini del nostro comune, ma anche quelli dei territori circostanti, affinché si uniscano a noi nella tutela di Tornavento contro questa minaccia di cementificazione”.