“Quando il silenzio uccide” uno spettacolo evento a Somma Lombardo contro la violenza alle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Progetto Layla ha organizzato l’evento “Voce di donna (quando il silenzio uccide)”, durante il quale sarà messo in scena lo spettacolo dal titolo “Non si uccidono così le farfalle”.

Pensata e voluta dall’attrice e regista Cristina Quarti, liberamente ispirata da un libro che racconta un fatto realmente accaduto, in questa lettura teatrale le voci ci accompagneranno attraverso il tempo, le generazioni, i momenti storici, politici e culturali.

A seguire ci sarà un dibattito sulla violenza tra generazioni.

L’evento si terrà domenica 24 Novembre alle 16 nella sala polifunzionale “Giovanni Paolo II” della biblioteca di Somma Lombardo, in via Marconi 6/c.

A Somma Lombardo dal 2018 Progetto Layla è attiva come centro di ascolto,

accompagnamento e supporto per donne e minori vittime di violenza in tutte le sue molteplici forme. Avvalendosi di professioniste, l’associazione fornisce aiuto psicologico e legale alle vittime di violenza; attiva sul territorio con eventi, corsi e numerose attività, l’associazione vuole essere un valido riferimento per tutte le donne che si sentono ferite e in difficoltà diventando voce per chi non riesce a farsi sentire.