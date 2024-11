Rapina a mano armata, un uomo ferito da un colpo di pistola a Saronno

Un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nel corso di una rapina avvenuta a Saronno.

Le poche notizie ancora frammentarie parlano di una rapina ai danni di un “moneytrasfer” che si occupa di trasferire rimesse in danaro contante anche verso i paesi di origine di migranti.

Il fatto è stato confermato dai carabinieri e sarebbe avvenuto mercoledì mattina in via Parini: si tratterebbe di un 37enne straniero soccorso in codice giallo intorno alle 9 da un’ambulanza della croce azzurra .

La persona ferita sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola alla mano.