Regalare una nuova luce per la XII Cappella del Sacro Monte di Varese: la nuova missione di Varese in Maglia per il Giubileo 2025″

In occasione dell’Anno Giubilare 2025, l’Associazione Varese in Maglia ha lanciato l’iniziativa “Una Luce al Sacromonte,” un progetto che vuole rinnovare l’illuminazione della dodicesima Cappella, dedicata all’Ascensione, situata lungo il percorso del Sacro Monte di Varese.

L’obiettivo è raccogliere 10.000 euro per un intervento che prevede la revisione completa dell’impianto elettrico e l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione, in grado di valorizzare gli interni della cappella come se fossero illuminati dalla luce naturale.

Il progetto, sostenuto dalla Parrocchia del Santuario di Santa Maria del Monte con l’arciprete monsignor Eros Monti, gode del patrocinio del Comune di Varese e della collaborazione del Centro Commerciale Le Corti. L’iniziativa si inserisce in un ampio programma di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Sacro Monte, sito UNESCO che include i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia.

A sostenere il progetto come testimonial c’è Max Laudadio, noto per il suo impegno sociale, mentre il ruolo di garante è affidato a Don Marco Casale, presidente della Cooperativa S. Luigi, con cui l’associazione collabora. Varese in Maglia invita tutti i cittadini a partecipare e contribuire al progetto per “accendere insieme una nuova luce” su questo luogo sacro.

«Per chi desidera sostenere l’iniziativa, è possibile farlo attraverso donazioni oppure contribuendo alla realizzazione di manufatti artigianali – come segnalibri, presine, maglie e portachiavi – che verranno venduti a offerta libera. Coloro che doneranno riceveranno una spilla commemorativa e saranno invitati alla cerimonia di accensione della nuova illuminazione della XII Cappella» ha precisato la presidente Antonia Calabrese. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook di Varese in maglia, o telefonare al 348.3628960.

Le donazioni possono essere inviate all’IBAN dell’Associazione Varese in Maglia Odv (IT83I0538710804000003637451), specificando come causale “Donazione per Una Luce alla XII Cappella del Sacro Monte di Varese.”