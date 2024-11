Sagra della polenta e della cassoeula al maniero di San Bernardino a Legnano

Da venerdì 29 a domenica 1 dicembre al Maniero della Contrada San Bernardino, in via Somalia 13, è in programma la

SAGRA DELLA POLENTA E DELLA CASSOEULA

con un menu dedicato alle eccellenze della cucina regionale lombarda. I piatti protagonisti saranno la polenta, servita in molteplici varianti, e la tradizionale cassoeula, il comfort food per eccellenza dell’inverno lombardo.

Prenotazioni consigliate, posti limitati con servizio SOLO al tavolo.

È possibile prenotare compilando il modulo online che potete trovare cliccando qui

oppure chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3400558011.

L’evento si svolgerà in un ambiente riscaldato e completamente al coperto per garantire il massimo comfort a tutti i partecipanti, indipendentemente dal freddo autunnale.

Orari

Venerdì: dalle 19 a mezzanotte

Sabato: dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte

Domenica: dalle 12 alle 15 e dalle 19 a mezzanotte

Menu completo

Tagliere di formaggi con miele e marmellata di cipolle 12 euro

Polenta con Zola 8 euro

Polenta con funghi 8 euro

Polenta con salsiccia al sugo 11 euro

Polenta taragna liscia 5 euro

Polenta con cassoeula 15 euro

Canederli 9 euro

Pasta al pomodoro 7 euro

Pappardelle alla boscaiola (salsiccia e funghi) 10 euro

Panna cotta ai frutti di bosco 5 euro

Torta di mele 5 euro

Un’esperienza culinaria che riscalderà cuore e palato, celebrando i sapori autentici del territorio con ingredienti di alta qualità.