Santa impresa, “Solidarietà e servizi” compie 45 anni

La cooperativa “Solidarietà e servizi” compie 45 anni e festeggia l’anniversario lunedì 18 novembre alle 21 alla Sala Pro Busto (via Cesare Battisti 12 a Busto Arsizio) con lo spettacolo teatrale “Santa Impresa“.

“Solidarietà e Servizi”, nata nel 1979, è una cooperativa sociale di tipo A e B che svolge servizi socio-sanitari ed educativi e attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

“Santa impresa” è un racconto straordinario, scritto da un’autrice altrettanto straordinaria, ovvero Laura Curino un vero mito del teatro della narrazione. Lo spettacolo per la regia di Simone Derai verrà portato in scena dalla compagnia teatrale “Equivochi“. Sul palco Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce per farci riflettere sul tema della santità a partire dalla testimonianza di uomini e donne che dovettero affrontare ostacoli e difficoltà, in balia dei tumultuosi eventi del Risorgimento, dimostrando fede e coraggio in un periodo critico di trasformazione.



Sul palco attraverso la rappresentazione, emergeranno dunque i valori fondanti del loro operato: professionalità, competenza e un’umanità autentica e profonda.

Questi stessi valori sono il cuore dell’ impegno quotidiano di “Solidarietà e servizi” che si ispira al motto “Mai più soli… insieme ci riusciamo” nel prendersi cura delle persone con disabilità che vengono affidate alla struttura. L’ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Prenota il posto su Eventbrite