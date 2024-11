Scivola nel fiume a Gemonio, soccorso un 29enne

Un giovane di 29 anni, residente in un paese della zona, è stato soccorso questa mattina – martedì 19 novembre – in via Fiume a Gemonio, dopo essere scivolato nel Viganella, il corso d’acqua che segna il confine con il comune di Cocquio Trevisago.

L’episodio è accaduto poco dopo le 8 del mattino in una zona a ridosso dei boschi dove si trovano alcune imprese (un tempo c’era la sede della tessitura Roncari): secondo le prime informazioni si tratterebbe di una caduta accidentale. Un’ipotesi è che il giovane stesse rincorrendo il proprio cane, scappato durante una passeggiata. (nell’immagine la zona interessata)

Sul posto sono giunti sia la Polizia Locale sia i mezzi del 118: un’ambulanza partita da Gavirate e un’automedica per un intervento in “codice giallo”, quindi con la persona interessata non in pericolo di vita. La preoccupazione era per le basse temperature dell’acqua, in una mattina già rigida e in una zona – la cosiddetta “Valle dei Merli” particolarmente fredda.