Scout33 di Busto Arsizio scoprono il mondo dei Vigili del Fuoco di Legnano

Una giornata speciale per i giovani del gruppo Scout 33 di Busto Arsizio, che hanno avuto l’opportunità di conoscere il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Legnano e chi vi lavora. Il capo distaccamento, Giuseppe Borgognone, ha accolto una trentina di piccoli scout e, insieme ai colleghi, ha svelato loro i segreti del mestiere.

È stata un’esperienza indimenticabile per i bambini che, domenica 10 novembre, hanno spento le fiamme di un finto incendio e osservato da vicino l’autopompa. I piccoli “Vigili del Fuoco in erba” si sono cimentati anche in un percorso a ostacoli. Numerosi gli insegnamenti trasmessi dagli operatori legnanesi, che hanno fornito consigli utili in modo giocoso, per essere pronti in caso di necessità. L’iniziativa si inserisce tra le numerose attività che i Vigili del Fuoco organizzano durante l’anno per avvicinare giovani e famiglie al mondo dell’emergenza, creando così un legame di fiducia con la comunità.