Serata con i Mastini, in via Albani arriva il Fiemme

Cosa c’è di meglio di una striscia vincente di sei partite? Allungarla (almeno) a sette. Ed è questo l’obiettivo con cui i Mastini scendono in pista questa sera – giovedì 28 novembre, ore 20,30 – alla Acinque Ice Arena contro il Valdifiemme.

Un incontro che sulla carta appare favorevole alla formazione di Gaber Glavic che, come detto, vanta un cammino martellante nell’ultimo mese con 17 punti messi a segno sui 18 in palio. Ma l’hockey si gioca sul ghiaccio e non sulla carta, quindi l’attenzione deve essere massima anche contro i trentini, magari ricordando che l’ultimo KO è arrivato proprio in casa con un’avversaria distante (alle spalle) in classifica, ovvero l’Alleghe.

I gialloneri saranno finalmente al completo, dopo i tanti problemi fisici affrontati di recente. Il nuovo arrivato Basile ha puntellato la difesa che potrà contare anche sull’esperienza di Raimondi mentre in attacco, dopo Michael Mazzacane e Marcello Borghi, tornerà anche Piroso.

Una vittoria servirebbe a consolidare la classifica: il Varese si è ormai stabilito tra le prime quattro e punta all’obiettivo di disputare la Coppa Italia cui è ammesso il poker delle migliori squadre al termine della prima fase. I gialloneri (e il Feltre parimerito) hanno un buon margine sull’Appiano che vale la pena cristallizzare il prima possibile.