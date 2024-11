Luca Basile Gonzalez, giovane giramondo per la difesa dei Mastini

Appena arrivato a Varese è stato “lanciato” sul ghiaccio in partita. E ha giocato due volte, contribuendo al doppio successo ottenuto dai Mastini contro Como e Fassa, nel giro di appena tre giorni. Luca Basile Gonzalez è il rinforzo per la difesa giallonera che si attendeva da qualche tempo e coach Gaber Glavic non ha esitato a gettarlo subito nella mischia, prima anche della presentazione ufficiale.

Nato a Madrid, 22 anni, Basile è dotato di triplo passaporto compreso quello italiano, motivo per cui è stato aggiunto alla rosa senza problemi. In tasca ha anche i documenti spagnoli e canadesi, può giocare “da francese” nel campionato transalpino (perché si è formato lì) e ha optato per la Nazionale iberica con la quale ha già disputato diverse partite anche a livello senior. (foto in alto: Basile contro il Como | R. Gernetti)

Insomma, il neo giocatore del Varese ha un profilo internazionale sia per quanto riguarda la vita privata sia l’hockey, sport al quale è stato introdotto da papà Luciano Basile, italo-canadese che trascorse due stagioni sulla panca dei Mastini a metà degli anni Novanta. Nella sua carriera il giovane difensore è stato soprattutto in Francia (Gap, Briançon) ma ha toccato anche l’Italia tra il 2020 e il 2022 vestendo le maglie giovanili di Vipiteno e Pieve di Cadore e quella del Bressanone in IHL.

Il suo arrivo permette a Glavic di “respirare” a livello di organico, specie in difesa dove i Mastini hanno spesso avuto gli uomini contati. Basile è comunque nato sportivamente come attaccante e solo con il passare degli anni è arretrato tra i terzini, un percorso che gli permette di avere una buona versatilità da spendere in pista. Le prime apparizioni sono state positive ma i ritmi serrati della IHL non permettono un inserimento più “manovrato”: giovedì 28 si torna infatti in pista contro il Valdifiemme all’Acinque Ice Arena.