Serie C, Alcione – Pro Patria: la partita in diretta

Trasferta nel milanese per i tigrotti della Pro Patria alla ricerca della vittoria che, dopo il nono pareggio in quindici gare, manca oramai da un mese, dalla vittoria sul Lecco. A ospitare i bustocchi allo stadio Breda di Sesto San Giovanni saranno gli arancio-blu dell’Alcione, squadra neo-promossa e quinta in classifica grazie a un filotto di sei vittorie consecutive, seguito poi da un tris di sconfitte. Sul campo si sfidano due squadre che vivono un “feeling” con il pareggio diametralmente opposto: la Pro Patria è la squadra che pareggia di più del campionato, mentre i i meneghini non fanno compromessi, si sono infatti spartiti la posta in palio con l’avversario soltanto una volta, a inizio campionato.

Fischio di inizio alle 15: in diretta dal liveblog di VareseNews il racconto testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuti. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)