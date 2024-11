Si ribalta con l’auto nella notte e se ne va lasciandola in mezzo alla strada

Davvero curioso l’intervento effettuato questa notte a Lomazzo dai Vigili del fuoco. Era da poco passata la una di notte quando è stato lanciato l’allarme alla centrale di soccorso per un’auto ribaltata in via Brianza a Lomazzo. A fare la segnalazione alcuni automobilisti che transitando su quella via sono sono riusciti a passare, in quanto la stretta carreggiata era completamente occupata dall’auto messa su un fianco, ma soprattutto si sono preoccupati che qualcuno si fosse fatto male.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Como, i Carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa ma non hanno trovato nessuno. L’auto, abbandonata in mezzo alla strada, era vuota e non c’era traccia del proprietario.

Dopo aver verificato anche nei dintorni che non ci fossero persone ferite o altre auto coinvolte i soccorritori se ne sono andati e i Vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata. Saranno i Carabinieri a chiarire cosa è successo e se l’auto sia stata eventualmente rubata e poi abbandonata in quella curiosa posizione.