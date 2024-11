Silent Disco, la festa silenziosa torna al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Da venerdì 8 a sabato 9 novembre la grande festa silenziosa torna a far ballare la città con due speciali serate. Con un ambiente coperto e riscaldato e l’offerta di tre canali di musica

diversi.

Torna da venerdì 8 a domenica 9 novembre la Silent Disco nelle suggestive sale del Museo del Tessile.

Fa il suo attesissimo ritorno la grande festa silenziosa, che per due sere invaderà con centinaia di cuffie luminose lo storico Museo del Tessile in Via Volta 6, nel cuore della città.

L’evento sarà al coperto entrambe le sere.

Come funziona la silent disco a Busto?

La musica è suonata contemporaneamente dai tre dj sul palco (ciascuno con un genere musicale differente) ed è silenziosa, grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un grande successo in tutta la provincia di Varese e non solo.

Con questo nuovo evento gli organizzatori rinnovano il loro invito ai giovani, che in questi anni li hanno scelti come alternativa alle discoteche e alla movida milanese, ma anche ai più grandi.

La Silent Disco al Museo del Tessile avrà inizio in entrambe le sere alle 21.00 e l’evento sarà al coperto in un ambiente riscaldato, con servizio di guardaroba attivo.

Per questo evento sarà inoltre possibile prenotare le proprie cuffie qui:

PROGRAMMA:

Canale 1: ROCK 360° / ANNI 90 / TRASH

Canale 2: HIP HOP / TRAP / LATINO

Canale 3: ELECTRO / HOUSE / TECHNO