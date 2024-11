Sogni di diventare genitore? ProCrea in Tour arriva a Milano per un pomeriggio dedicato alla fertilità

Sabato 16 novembre 2024 a Milano presso l’Hotel NH Collection Milano CityLife in Via Bartolomeo Colleoni 14, i professionisti del team medico Next Fertility ProCrea, centro svizzero con sede a Lugano specializzato da più di vent’anni in medicina della riproduzione, guideranno le coppie attraverso un pomeriggio di approfondimento, testimonianze e dialogo dedicato alla fertilità.

L’evento si aprirà con una conferenza in cui i medici di Next Fertility ProCrea illustreranno i trattamenti di procreazione medicalmente assistita (PMA) e le soluzioni più avanzate disponibili per affrontare le diagnosi e le difficoltà legate all’infertilità. Seguiranno le testimonianze di coppie che hanno già vissuto l’esperienza del percorso PMA, per offrire un messaggio di incoraggiamento e vicinanza. Al termine, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare gli specialisti di Next Fertility ProCrea in forma riservata, per approfondire temi personali e iniziare a tracciare il proprio percorso.

Durante l’incontro di sabato 16 novembre interverranno:

Marina Bellavia: direttore sanitario Next Fertility Procrea, ginecologa specialista in medicina della riproduzione;

direttore sanitario Next Fertility Procrea, ginecologa specialista in medicina della riproduzione; Giovanni M. Colpi: direttore scientifico Next Fertility ProCrea e andrologo;

direttore scientifico Next Fertility ProCrea e andrologo; Pierangela Castorina: medico genetista;

medico genetista; Gian Marco Momi: direttore del laboratorio IVF;

direttore del laboratorio IVF; Chaimae Zehhaf: ostetrica e responsabile team aiuto medico e sala operatoria;

ostetrica e responsabile team aiuto medico e sala operatoria; Federica Puddu: psicologa e psicoterapeuta specializzata in PMA;

psicologa e psicoterapeuta specializzata in PMA; Andrea Barlocco: direttore generale e country manager;

direttore generale e country manager; Iride Zanotti: assistente di direzione, business development manager e marketing supervisor.

Per info e prenotazioni

La partecipazione al ProCrea in Tour è gratuita, ma i posti sono limitati e disponibili solo su prenotazione (registrazioni a: info@procrea.ch o allo 02.60063041). Maggiori dettagli sono disponibili al sito: nextfertilityprocrea.ch

Inquadra il QR code per iscriverti al ProCrea in Tour o clicca qui