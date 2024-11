Sos Rifiuti, la Fiera del riuso e del riciclo al parco del sorriso di Luvinate

I bambini della primaria Pedotti hanno predisposto 6 aree creative gratuite per l’evento di sabato 16 novembre ore 9-12 in occasione della SERR

È ancora possibile evitare di buttare subito ciò che si rompe, imparando a riciclare, aggiustare, reinventare? Più che una domanda una sfida in cui i bambini della scuola primaria Pedotti vogliono coinvolgere tutta la comunità con una una nuova edizione di Sos Rifiuti, la Fiera del Riuso e del Riciclo, in programma per sabato 16 novembre 2024 dalle ore 9 al Parco del Sorriso di Luvinate.

6 POSTAZIONI CREATIVE

Grazie alla disponibilità di artigiani ed esperti, saranno organizzate sei postazioni dove dare nuova vita a ciò che sembra non più utile. Tra questi:

– una sartoria creativa

– un ateler per costruzione piccoli robot con materiale da recupero

– un angolo contro lo spreco alimentare

– laboratorio “Un nido per tutti” a cura dei volontari LIPU

– riciclo creativo con ReMida

– area Riciclattoli, con i giochi di una volta realizzati con oggetti da riciclo a cura dei volontari di Legambiente.

I bambini, con le Insegnanti, gireranno in ciascun laboratorio in modo da apprendere, conoscere e scoprire che riciclare è possibile.

SERR: I RIFIUTI SONO FUORI MODA

La giornata promossa dalla Scuola Primaria rientra nelle attività della Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti, coerentemente al Progetto Green School da tempo intrapreso dalla Scuola di Luvinate. La SERR consiste in una campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.

L’accento è quindi sulla prevenzione che punta all’origine, alla riduzione dei rifiuti prodotti. Ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio d’azione agli altri.

La partecipazione a Sos Rifiuti è libera, gratuita e aperta a tutti.