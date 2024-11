Storico “derby del Ticino”: la UYBA travolge Novara e incanta la E-work Arena

Non finiscono di stupire le farfalle della Eurotek UYBA Busto Arsizio che dopo aver superato Scandicci e Chieri e raccolto un prezioso punto a Milano, firmano un’altra impresa memorabile, imponendosi per 3-0 (25-17, 25-21, 25-14) sulla Igor Gorgonzola Novara davanti a 3000 spettatori in un’e-work Arena “esplosiva”. I parziali, netti e inequivocabili, sanciscono un dominio che entra nella storia: si tratta infatti del successo con il maggiore scarto di punti mai registrato nei derby contro il team piemontese. (Foto UYBA)

Una partita da incorniciare, con la UYBA che sfodera un muro-difesa di qualità eccelsa e una prestazione corale praticamente perfetta. Guidata da una Boldini in stato di grazia, la squadra bustocca ha trovato in Pelloni la regina della seconda linea (80% in ricezione) e un faro insostituibile per i contrattacchi. Le finalizzazioni vincenti di Piva, top scorer con 19 punti e il 52% offensivo, e di Kunzler, MVP con 16 punti e il 48%, hanno fatto il resto.

Nonostante i tentativi di coach Bernardi di rimescolare le carte inserendo Tolok, Villani e Bartolucci, la Igor non è mai sembrata davvero in grado di opporsi allo strapotere biancorosso. A nulla sono serviti i 10 punti di Alsmeier e i 7 di Tolok: oggi il derby del Ticino parla la lingua della UYBA, che torna a vincerlo in casa dopo ben 5 anni.

A fine partita visibilmente emozionato e soddisfatto coach Barbolini: “E’ stata una partita molto emozionante, la gara in cui ci siamo espressi meglio come continuità di gioco ad un livello molto alto. Ci dà molta soddisfazione perché non è mai semplice affrontare squadre così forti, ma è il nostro lavoro e quindi queste prestazioni ci fanno bene. Meraviglioso davanti ad un palazzetto così pieno e così caldo. La nostra battuta, nonostante qualche errore di troppo, non ha permesso a Novara di giocare come può: questo ci ha concesso di fare un ottimo lavoro di muro difesa che ha fatto la differenza”.

La partita

Primo set – Avvio equilibrato con Novara che tenta la fuga (2-5) grazie ai muri di Mims, ma le farfalle rispondono immediatamente grazie a un’organizzazione difensiva impeccabile e agli attacchi vincenti di Kunzler e Piva (rispettivamente 5 e 7 punti nel game). Obossa forza il servizio, il muro-difesa bustocco prende il sopravvento e il set si chiude 25-17 con un’inarrestabile Piva.

Secondo set – Novara parte meglio (3-6), ma cede il passo a una UYBA aggressiva al servizio e impeccabile in fase di ricostruzione. Pelloni brilla in difesa, Kunzler martella al servizio e Piva domina in attacco. Nonostante i tentativi di rimonta della Igor, il set termina 25-21 grazie a un ace di Obossa e all’ennesimo punto di una scatenata Piva.

Terzo set – La UYBA appare inarrestabile. Kunzler e Piva mantengono standard altissimi, Obossa fa il vuoto con il servizio e Boldini si esalta a muro. La Igor prova a reagire con qualche cambio, ma è troppo tardi: le farfalle chiudono il set 25-15 con un ace di Kunzler che sigilla la vittoria e fa esplodere l’e-work arena.

Alla fine, è festa grande in campo e sugli spalti. La UYBA dimostra ancora una volta il suo carattere e il suo talento, regalando ai tifosi un derby del Ticino che resterà nella storia biancorossa. Avanti così, farfalle!

Il tabellino

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 3-0

(25-17, 25-21, 25-14)

Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 19, Olaya ne, Van Avermaet 2, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 5, Obossa 7, Frosini ne, Kunzler 16, Boldini 5, Scola. All. Barbolini.

Novara: Villani 1, Bosio 1, Bartolucci, De Nardi (L), Fersino ne, Alsmeier 10, Ishikawa 5, Mims 3, Orthmann ne, Aleksic 3, Mazej ne, Mazzaro ne, Tolok 7, Squarcini 2. All. Bernardi.

Arbitri: Boris – Rossi

Note. UYBA: ace 5, battute errate 13, muri 5, errori 20. Novara: ace 2, battute errate 7, muri 3, errori 21. Durata set: 24, 27, 24. Tot. Spettatori: 2890