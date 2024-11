Tenta di rapinare una tabaccheria a Somma Lombardo ma i proprietari reagiscono e lo fanno arrestare

Ha cercato di rapinare la tabaccheria di via Milano, a Somma Lombardo, senza armi ma con la violenza il 40enne pluripregiudicato arrestato ieri (mercoledì) dai carabinieri della stazione cittadina dell’Arma.

L’uomo, un cittadino marocchino risultato senza premesso di soggiorno e con diversi precedenti, è entrato nel negozio Smoke & More e ha cercato di farsi consegnare l’incasso con la sola forza fisica ma di fronte ha trovato una titolare combattiva e per niente intimorita che è riuscita a smarcarsi e a chiedere aiuto al marito che ha chiamato il numero unico di emergenza 112.

In breve tempo la pattuglia è arrivata sul posto ma prima di essere arrestato dai militari il 40enne, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha aggredito con calci e pugni l’uomo che ha cercato di trattenerlo.

Questa mattina il 40enne, che ha precedenti specifici, è stato condotto in tribunale a Busto Arsizio per il processo con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato così come è stata accolta la richiesta di custodia cautelare in carcere, vista la pericolosità del soggetto. Il processo a suo carico inizierà il 28 novembre