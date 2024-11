Torna la storica campestre dei Cinque Mulini: al via domenica anche Nadia Battocletti

La Cinque Mulini, una delle gare di corsa campestre più celebri, giunge alla sua 92esima edizione sotto una veste rinnovata. La competizione, tradizionalmente collocata a gennaio, si svolgerà quest’anno domenica 17 novembre, un cambio di data che segue l’evoluzione del calendario mondiale delle gare di cross-country, ormai incentrato sull’autunno. La location è quella collaudata del “Vallo” a San Vittore Olona, dove atleti di livello internazionale si sfideranno su un percorso che non manca mai di regalare emozioni.

Le protagoniste femminili e il ritorno di Nadia Battocletti

Nella gara femminile, spicca la presenza di Nadia Battocletti, regina del mezzofondo italiano e plurimedagliata a livello europeo e olimpico. A sfidarla, tra le altre, la keniana Sheila Jebet, promettente atleta di 19 anni, che lo scorso anno ha chiuso al quarto posto ai Mondiali Under 20. Tra le italiane in gara, Federica Del Buono, Ludovica Cavalli, Valentina Gemetto, Rebecca Lonedo ed Elisa Palmero daranno il meglio per ottenere un posto agli Europei di Antalya, in programma l’8 dicembre. Questa edizione segnerà anche il ritiro dalla competizione della capitana azzurra Valeria Roffino, ultima italiana a conquistare il podio della Cinque Mulini nel 2015.

Sfida maschile tra azzurri e talenti africani

La competizione maschile vedrà uno scontro tra i migliori mezzofondisti italiani e le giovani promesse africane. Tra gli azzurri spiccano Pietro Arese e Ossama Meslek, che si misureranno sulla distanza dei 10 km insieme ai maratoneti Neka Crippa e Daniele Meucci e allo specialista delle siepi Osama Zoghlami. La gara sarà arricchita dalla presenza di atleti internazionali provenienti dal Burundi, Kenya, Etiopia e Tanzania. I nomi da tenere d’occhio includono il giovane keniano Andrew Kiptoo Alamisi, 17 anni, campione mondiale Under 20 nei 5.000 metri, e Matthews Kipkoech Kipruto, 19 anni, oltre all’etiope Mezgebu Sime, vice campione mondiale di cross Under 20 dello scorso anno.

La Cinque Mulini in diretta TV

L’evento sarà trasmesso in diretta su Raisport dalle 11:15 alle 12:45, offrendo la possibilità di seguire le sfide e le emozioni della gara anche da casa.