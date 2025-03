Pedone investito in via Novara a Gallarate

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve, a Gallarate: è stato investito da un veicolo in via Novara, all’angolo con la via Marino Croci.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate in “codice giallo” e una pattuglia dal vicino comando della Polizia Locale, per rilevare l’incidente.

L’uomo è stato portato in ospedale in “codice verde”, vale a dire senza ferite gravi.

Pochi minuti dopo questo episodio si sono registrati due incidenti analoghi, con investimento di pedoni, a San Vittore Olona e a Sesto Calende.

Nel primo caso un63enne è stato soccorso dalla Croce Bianca di Legnano e non ha riportato ferite serie.

Il secondo incidente è avvenuto in via Remo Barberi, all’imbocco della strada per Angera, e ha coinvolto un 83enne: in questo caso l’anziano non ha avuto neppure bisogno di cure in ospedale.