Tre webinar per “Guidare i figli tra teconologia e scelte educative”

Schools for a Better Future, organizzazione impegnata nella costruzione di scuole e nel sostegno all’educazione globale, presenta un ciclo di tre webinar gratuiti rivolti ai genitori.

La partecipazione ai webinar è gratuita previa registrazione. Inoltre, i partecipanti avranno la possibilità di scaricare gratuitamente uno starter kit per “Genitori Digitali”, redatto da Chiara Bollattino.

Questi incontri, previsti per il 4, 11 e 18 dicembre, offrono strumenti pratici e conoscenze per affrontare le sfide dell’educazione contemporanea, dalla tecnologia al supporto nelle scelte scolastiche.

Di seguitoil programma

4 dicembre, ore 21:00

PENSIERO COMPUTAZIONALE: LA NUOVA ALFABETIZZAZIONE

Destinato ai genitori di bambini tra i 4 e gli 11 anni, questo webinar propone metodi per sviluppare il pensiero critico nei bambini attraverso attività ludiche.

La relatrice, Chiara Bollattino, esperta in didattica digitale, illustrerà come integrare l’apprendimento nella relazione genitoriale.

11 dicembre, ore 19:00

INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ALLEATA O RISCHIO NELLO STUDIO?

Pensato per i genitori di studenti delle scuole secondarie, questo webinar offre una panoramica sulle diverse forme di intelligenza artificiale, concentrandosi sull’uso consapevole di questi strumenti a beneficio del percorso educativo.

Il relatore, Alfonso D’Ambrosio, dirigente scolastico ed esperto di tecnologie didattiche, condividerà strategie innovative.

18 Dicembre, ore 21:00

ORIENTAMENTO SCOLASTICO: GUIDARE SENZA CONDIZIONARE

Questo webinar è dedicato a fornire ai genitori strumenti per guidare i figli nelle scelte scolastiche, valorizzando talenti e aspirazioni, e aiutandoli a valutare le opzioni con consapevolezza.

Il relatore, Marco Sicigliani, formatore e facilitatore di ScuolaPop.net, offrirà consigli pratici per affiancare i ragazzi nel loro percorso decisionale.

GLI ERRORI DEI SOCIAL DA NON RIPETERE CON L’AI

“Viviamo in un’epoca di rapide trasformazioni, dove la tecnologia può rappresentare sia un’opportunità che una sfida. È essenziale che i genitori siano equipaggiati con gli strumenti giusti per educare i propri figli a un uso consapevole e creativo delle tecnologie, coltivando al contempo capacità fondamentali come il pensiero critico e il problem solving – afferma il presidente Paolo Nicora – È possibile fare questo già dall’infanzia: esistono, ad esempio, approcci ludici che aiutano i bambini a sviluppare fin dai 4 anni capacità di problem solving, senza dover necessariamente ricorrere ai dispositivi digitali. Queste attività si svolgono nella dimensione del gioco condiviso con i genitori, offrendo benefici significativi per il loro sviluppo futuro”.

“Oggi vediamo anche la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa, uno strumento sempre più accessibile e pervasivo – aggiunge – È fondamentale che questa venga utilizzata in maniera consapevole e utile, evitando gli errori del passato, come accaduto con l’avvento dei social media, dove l’uso incontrollato ha esposto i ragazzi a sfide per le quali non erano preparati. I genitori, quindi, devono diventare curiosi e informati, comprendendo sia i rischi che i vantaggi, per essere in grado di educare e preparare le nuove generazioni in modo efficace. Questi webinar rappresentano un’occasione unica per i genitori di diventare partner attivi nell’educazione dei loro figli, fornendo supporto e orientamento in un mondo in costante cambiamento.