“Trentino in Tavola” al Nuovo Teatro di Cuasso: una serata di sapori e tradizioni

L’evento, organizzato da Pro Loco Cuasso e ospitato in una struttura riscaldata, propone un ricco menù tipico trentino, offerto dalla macelleria “Il Mondo Agricolo”

Sabato 16 novembre, a partire dalle 20:00, il Nuovo Teatro di Cuasso al Monte si trasformerà in un angolo di Trentino per una serata all’insegna della buona cucina e delle tradizioni culinarie locali. L’evento, organizzato da Pro Loco Cuasso e ospitato in una struttura riscaldata, propone un ricco menù tipico trentino, offerto dalla macelleria “Il Mondo Agricolo”.

Gli ospiti potranno gustare piatti autentici come i canederli di carne in brodo, lo stinco di maiale accompagnato da patate fritte e crauti, e per concludere, un delizioso strudel. Il menù, al costo di 25 euro, include anche acqua e caffè.

È possibile prenotare contattando Pino al numero 348 866 5284 o Meme al numero 347 247 2767, preferibilmente dopo le 18:00 o tramite WhatsApp.

Una serata da non perdere per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni trentine.