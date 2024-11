Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 6 novembre 2024

L’elenco completo:

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE CONDOMINIALI

Impresa di pulizie cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE CONDOMINIALI. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE: LAVAGGIO PAVIMENTI, VETRI, RITIRO BIDONI DELLA SPAZZATURA, PULIZIE ESTERNE…, preferibile l’utilizzo della lavasciuga; domicilio in Busto Arsizio oppure in uno dei comuni nelle immediate vicinanze; INDISPENSABILE PATENTE B ED AUTOMUNITO. Si offre contratto a tempo determinato fino al 31/12/2024 con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario part-time da lunedì a venerdì: 08.30-14.30. RIF. 13212MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE

Impresa edile di Busto Arsizio cerca n.1 MURATORE, che affiancherà il titolare nelle varie lavorazioni in ambito ristrutturazioni e manutenzioni edilizie. REQUISITI: INDISPENSABILE esperienza nelle stesse mansioni, indispensabile patente B automunito, buone capacità manuali, residenza nei paesi limitrofi, licenza media. Si offre contratto a tempo determinato di 3/6 mesi; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.00 13:30-17:30). RIF 13205AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: INGEGNERE CIVILE/AMBIENTALE/GESTIONALE/ENERGETICA

Studio di consulenza di Busto Arsizio cerca 1 INGEGNERE CIVILE/AMBIENTALE/GESTIONALE/ENERGETICA. Requisiti richiesti: ESPERIENZA REDAZIONE DEI BILANCI DI SOSTENIBILITA’ OBBLIGATORI PER LE GRANDI IMPRESE; LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE-AMBIENTALE-GESTIONALE-ENERGETICA; patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno da definire. RIF. 13179MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: TORNITORE ESPERTO – TORNIO TRADIZIONALE PARALLELO

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona (VA) cerca: N.1 TORNITORE ESPERTO. Mansioni: utilizzo tornio tradizionale parallelo medio-grande per preparazione e finitura di rulli per impianti di materie plastiche (diametro 100-600 mm, lungh. fino 6000 mm). Requisiti: INDISPENSABILE esp. nella mansione; buona conoscenza del disegno meccanico, degli strumenti di misura e del programma di visualizzatore per torni; gradita esp. su torni CNC/autoapprendimento controllo FAGOR e della saldatura a filo continuo. Orario di lavoro a tempo pieno lun.-ven. 08:00-12:00/14:00-18:00. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato. RIF: 13156 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE EDILE

Azienda del settore ristrutturazioni edilizie e manutenzione del verde di Busto Arsizio cerca n.1 MANOVALE EDILE che si occuperà di supportare i colleghi nelle attività di ristrutturazione edilizia in ambito civile. REQUISITI: preferibile esperienza nelle stesse mansioni e nello stesso settore, indispensabile patente B, buone capacità manuali, residenza nei paesi limitrofi. Si offre contratto a tempo determinato di un mese con prospettiva di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (07.00-16.00, occasionalmente anche sabato). RIF 13150AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE/FISCALE

Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE/FISCALE per la gestione di aziende di medie dimensioni Requisiti richiesti: Diploma di ragioneria o laurea in economia; consolidata esperienza nella mansione e nel settore; preferibili competenze in materia fiscale: predisposizione di dichiarativi e invii telematici; autonomia nella predisposizione di pratiche camerali; buona conoscenza del pacchetto Office ed Explorer; preferibile utilizzo del software Zucchetti. Si offre orario a tempo pieno 08.30-12.30/14.30-18.30 e contratto a tempo indeterminato. Rif. 13148 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO ROCCHE

Tintoria di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AL CARICO E SCARICO ROCCHE. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NEL SETTORE E NELLA MANSIONE; l”add. al carico e scarico rocche deve caricare le rocche da bagnate sulla macchina che procede automaticamente fino al completamento dell”asciugatura. A fine processo bisogna controllare che le rocche siano asciutte e posizionarle correttamente negli appositi contenitori; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di tre con possibilità di trasformazione ed orario di lavoro a tempo pieno su due turni: 06.00-14.00 / 14.00-22.00 RIF. 13144MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALL”ASCIUGATOIO MATASSE

Tintoria di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALL’ASCIUGATOIO MATASSE. Requisiti richiesti: ESPERIENZA NEL SETTORE E NELLA MANSIONE; l”add. all’asciugatoio matasse deve saper maneggiare correttamente le matasse, caricarle da bagnate sulla macchina che poi procede automaticamente fino al completamento dell”asciugatura, successivamente controllare che le matasse asciutte siano posizionate correttamente prima dell’imballaggio automatico; infine pesare ed etichettare il pacco e collocarlo nell’apposito contenitore; utilizzo degli strumenti informatici; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di tre con possibilità di trasformazione ed orario di lavoro a tempo pieno su due turni: 06.00-14.00 / 14.00-21.00 RIF. 13143MC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUOCO/A ESPERTO/A

Azienda di servizi catering e ristorazione di Busto Arsizio cerca 1 CUOCO/A ESPERTO/A addetto/a alla preparazione di primi piatti. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: orario a tempo pieno dal martedì alla domenica (solo sera) e un riposo infrasettimanale e contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Rif. 13136 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: LAVAPIATTI

Azienda di catering e ristorazione di Busto Arsizio cerca 2 LAVAPIATTI che si occuperanno dei lavaggi con l’utilizzo di una lavastoviglie industriale o del lavaggio di pentole e utensili cucina con lavastoviglie tradizionale. Si richiede: preferibile esperienza nella mansione; disponibilità di mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro (non servita dai mezzi pubblici). Si offre tempo pieno con orario continuato da lunedì a sabato nella fascia 8.30/16.30 (possibilità di fruire del pranzo)e contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 13128 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA

Azienda di confezioni abbigliamento di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O MACCHINA PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; ottimo utilizzo della macchina piana e preferibile anche tagliacuci e due aghi; preferibile patente B. Si offre: orario a tempo pieno 08.00/12.00 – 14.00/18.00(si valuta anche la possibilità di part time) e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 13125 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Azienda del settore farmaceutico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca n. 1 IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO. Mansioni: Ciclo attivo e passivo; inserimento ordini, DDT, fatture; organizzazione spedizioni (via terra, mare, aerea); Inserimento ordini fornitori, carico merce e utilizzo gestionale; controllo documentale; Font-desk (mansioni di segreteria). Requisiti: Esperienza nella mansione anche in altro settore; Diploma di scuola superiore/Laurea di primo livello; Conoscenza pacch. Office e Mago Zucchetti; Buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: Contratto di lavoro Part-time 8:30-13:30 (lun-ven) a tempo determinato della durata di 10 mesi. Si valuta inserimento in apprendistato a tempo pieno, se compatibile con età e esperienza. RIF: 13084 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA SALA/BANCONISTA

Società operante nella ristorazione cerca, per il punto vendita di Busto Arsizio (VA): N. 1 ADDETTO/A ALLA SALA/BANCONISTA. Mansioni: accoglienza clienti; gestione del servizio in sala; supporto cassa; caffetteria.Requisiti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni e titolo di studio di Istituto alberghiero; conoscenze informatiche di base; conoscenza della lingua inglese; residenza in paesi limitrofi alla sede di lavoro.Orario di lavoro: Tempo pieno su turnazione (weekend compresi), orario serale fino alle 23, con flessibilità oraria.Si offre: Contratto di apprendistato, se compatibile con età ed esperienza in alternativa contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi. RIF: 13056 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: TECNICO MANUTENTORE JUNIOR

Azienda di servizi di Busto Arsizio specializzata in attività di testing ricerca n.1 TECNICO MANUTENTORE JUNIOR, che si occuperà della manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici aziendali, supporto nell’attività di testing (preparazione e smaltimento campioni), esecuzioni di test elementari, gestione flotta aziendale. REQUISITI: indispensabile esperienza nella manutenzione di impianti elettrici ed idraulici, preferibile esperienza nell’attività di testing, indispensabile patente B, residenza nei paesi limitrofi, preferibile diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibile conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche di base. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità di inserimento a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.30-12.30 13.30-17.30). (Rif. 13036AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: AIUTO ELETTRICISTI

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona (VA) cerca n. 2 AIUTO ELETTRICISTI che supporteranno i tecnici esperti in impianti elettrici civili e industriali, impianti antifurto e videosorveglianza, automazioni e domotica. Requisiti richiesti: preferibile titolo di studio inerente alla mansione; conoscenza e utilizzo del PC, possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30. Rif. 13031 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ELETTRICISTA ESPERTO

Azienda di impianti elettrici di Fagnano Olona (VA) cerca n. 1 ELETTRICISTA ESPERTO che si occupi di impianti elettrici civili e industriali, impianti antifurto e videosorveglianza, automazioni e domotica. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nel settore e nella mansione; diploma di elettrotecnico; discreta conoscenza e utilizzo del PC; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.30/17.30. Rif. 13029 GD

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE DI IMPIANTI GAS MEDICALI

Azienda di manutenzione e gestione di impianti gas medicali di Muggiò cerca n.1 MANUTENTORE DI IMPIANTI GAS MEDICALI che si occuperà, nei presidi ospedalieri di Busto Arsizio e Saronno, di manutenzione degli impianti (compressori, vuoti, catene filtranti, terminali) e analisi qualitative dei gas.

REQUISITI: indispensabile esperienza nella stessa mansione e nello stesso settore, indispensabile patente B, preferibile possesso patentino saldatore (TIG), buone capacità in ambito digitale, licenza di scuola media, residenza nei paesi limitrofi ai presidi ospedalieri, disponibilità alla reperibilità su turnazione. Si offre contratto a tempo determinato di 6 con prospettiva di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (07.00-12.00/13.00-16.00) con reperibilità settimanale notturna e festiva su turnazione, telefono e mezzo aziendale. RIF 12993AR

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

DAIRAGO: ELETTRICISTA BORDO MACCHINA

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago cerca n. 1 ELETTRICISTA BORDO MACCHINA per la CREAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DEI MACCHINARI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di due mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Rif. 12989MC. SI VALUTANO ANCHE I PROFILI DI CANDIDATI IN ETA” DI APPRENDISTATO ED IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO INERENTE LA MANSIONE.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: PASTICCERE/A

Caffetteria/pasticceria con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 PASTICCERE/A. Mansioni: Produzione torte, biscotti, pasticcini e gestione delle necessità del laboratorio. Requisiti: esperienza e autonomia nelle mansioni, Pat.B. Orario di lavoro tempo pieno con orario indicativamente 06:00-13:00 (martedì-domenica, riposo lunedì). Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 6-12 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. RIF: 12890 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE/INSTALLATORE DI ELEVATORI

Società del settore impiantistico con sede a Busto Arsizio (VA) cerca N.1 MANUTENTORE/INSTALLATORE DI ELEVATORI. Mansioni: installazione, manutenzione, riparazione di ascensori, montacarichi ed elevatori in genere. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione; diploma di istituto tecnico/professionale del settore; conoscenze informatiche di base; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno lun-ven 08:15-12:00/14:00-18:15. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di stabilizzazione. RIF: 12867 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TECNICO FRIGORISTA

Società operante nel commercio all’ingrosso di materiali per il condizionamento con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: N. 1 TECNICO FRIGORISTA da inserire nel proprio organico. La figura avrà le seguenti mansioni: manutenzione e riparazione degli impianti di condizionamento. Requisiti: Preferibile esperienza nel ruolo e nelle mansioni; patente B; residenza in paesi limitrofi alla sede. Orario di lavoro: Tempo pieno dal lunedì al venerdì: 8.30-12.00/14.00-18.30. Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. RIF: 12725 PC

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e preferibilmente nel settore; lettura di schemi ed elaborazione schemi di impianti, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11591 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

“

BUSTO ARSIZIO: MONTATORE MECCANICO

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 MONTATORE MECCANICO. Requisiti: esperienza pregressa della meccanica industriale e/o dal settore plastico; in particolar modo impianti di miscelazione, feeding system ed estrusione, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven) (rif. 11590AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE TUBISTA

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 SALDATORE TUBISTA. Requisiti: esperienza pregressa nella saldatura (TIG; MIG-MAG; con elettrodo), preferibile provenienza dalla carpenteria leggera, conoscenza del disegno meccanico, buona manualità, buona capacità di utilizzo di strumenti da banco (trapano, smerigliatrice etc.), utilizzo dei principali strumenti informatici, precisione, patente B.Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven). (rif 10935 AR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GALLARATE: SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O

Per azienda artigiana che opera nel settore dei serramenti in zona Gallarate, si cerca 1 SEGRETARIA/O AMMINISTRATIVA/O. Il/la candidata/o si occuperà di: fatturazione elettronica, gestione agenda, disbrigo pratiche amministrative, redazione preventivi e ordini. Si richiede: esperienza nel ruolo; utilizzo autonomo del pacchetto Office. La conoscenza del gestionale Zucchetti rappresenta un plus. Si offre contratto full time dal lun al ven a tempo indeterminato (Rif.13211)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: FALEGNAME

Azienda artigiana che opera nel settore dei serramenti in zona Gallarate, cerca 1 FALEGNAME. La risorsa dovrà utilizzare: sega circolare, toupie, pialla, nastratrice ecc.. Requisiti: necessaria esperienza nel ruolo; conoscenza vernici e ciclo di verniciatura. Si offre contratto di lavoro full time dal lun al ven, a tempo indeterminato. (Rif.13210)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: EDUCATORI/TRICI SCOLASTICI/CHE

Cooperativa Sociale operante presso Istituti Scolastici in zona Gallarate ricerca EDUCATORI/TRICI SCOLASTICI/CHE con titoli abilitanti e/o esperienza analoghi. Le risorse interverranno in contesti scolastici di grado diverso. Requisiti richiesti: laurea in scienze dell”educazione (e analoghi L. 205/2017) – oppure Diploma in ambito Socio-Assistenziale ed esperienza di almeno 1 anno nella mansione. E” previsto un contratto Part time della durata dell”intero anno scolastico. (rif.13193)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: SOCIAL MEDIA MANAGER

Azienda di produzione abbigliamento in Gallarate cerca n. 1 SOCIAL MEDIA MANAGER. La risorsa si occuperà dello sviluppo del brand aziendale, posizionamento del marchio, comunicazione social e strategie di vendita. Si richiede formazione in marketing, buona conoscenza lingua inglese. Si offre contratto inizialmente tempo determinato di 3 mesi, part time. (Rif. 13192)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CUCITRICE MACCHINA PIANA

Azienda di produzione abbigliamento in Gallarate cerca n. 1 CUCITRICE/TORE SU MACCHINA PIANA. Indispensabile esperienza nella mansione. Si offre contratto inizialmente a tempo determinato, full time. (Rif. 13190)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: ASSISTENTE AL MONTAGGIO TETTI

Azienda operante nel mercato della carpenteria in legno, in zona Cairate, cerca 1 ASSISTENTE AL MONTAGGIO TETTI. La persona si occuperà di collaborare al montaggio dei tetti in legno (già pretagliati) presso i cantieri. Non è richiesta esperienza nella mansione. Requisiti: essere automuniti; disponibilità a lavorare in quota. Si offre iniziale contratto determinato/apprendistato, finalizzato all?indeterminato. Orario full time dal lun al ven. (Rif.13170)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTA/O ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore delle pulizie ricerca n.1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di pulire uffici, nello specifico: pulizia di scrivanie, pavimento e toilette. E” indispensabile una pregressa esperienza nel ruolo, buona conoscenza della lingua italiana e la patente B. Si offre contratto di lavoro part time a tempo determinato per sostituzione. Orar di lavoro: Lun. 12.00-14.30 – Merc. 12.00-14.30 – Giov. 12.30-14.30 – Ven. 12.00-16.30. Sede di lavoro: Gallarate e Somma Lombardo (RIF.13167)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: ESTETISTA

Centro estetico in zona Ispra cerca 1 ESTETISTA CON ESPERIENZA e 1 ESTETISTA IN APPRENDISTATO. La persona si occuperà di ricostruzione unghie, pedicure e trattamenti viso e corpo. Si richiede: diploma di estetista; essere automuniti/e; esperienza nella mansione per il profilo senior. Si offre iniziale contratto in apprendistato e a tempo determinato finalizzati alla stabilizzazione. Si valutano part-time e full time, dal martedì al sabato. (Rif.13147)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTA/O ALLE PULIZIE

Azienda operante nel settore delle pulizie civili ed industriali ricerca n. 1 ADDETTA/O ALLE PULIZIE da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di pulizie uffici, condomini e case private. Si richiede la licenza media, la patente B e l”essere automuniti. E” preferibile una pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto di circa 20/25 ore a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di passaggio a tempo indeterminato. Luogo di lavoro: Gallarate – Ferno – Besnate. (RIF.13141)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: DISEGNATORE MECCANICO

Per azienda di progettazione e lavorazione meccanica di Samarate ricerchiamo n. 2 DISEGNATORI MECCANICI. Si richiedono capacità di modellazione di parti su indicazioni del capo progetto, realizzazione di tavole costruttive di particolari ed assiemi, gestione DB, utilizzo dei software Solidworks, Inventor e Autocad. Preferibile titolo di studio in ambito meccanico, diploma o laurea triennale. Si offre contratto tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione, con orario full time. Verranno valutati anche contratti di apprendistato.(Rif. 13124)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

“

FERNO: OPERATORE AEROPORTUALE

OPERATORE AEROPORTUALE – La figura si occuperà del carico e scarico sottobordo aeromobile. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, patente B, automunito. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e a ciclo continuo, in possesso di Licenza Media. Si offre contratto iniziale di lavoro a tempo determinato e apprendistato, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro part-time orizzontale (30 ore settimanali su 5 giorni di lavoro) (Rif.13119)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

FERNO: IMPIEGATO OPERATIVO AEROPORTUALE

Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca IMPIEGATE/I OPERATIVI in ambito aeroportuale. Le risorse lavoreranno come interfaccia con spedizionieri e compagnie aeree, produrrà la documentazione relativa al transito in magazzino delle merci.Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, Diploma di Scuola Superiore, utilizzo autonomo di Excel, buona conoscenza delle lingue inglese. La patente B risulta indispensabile. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro full-time (Rif.13118).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

FERNO: ADDETTI MOVIMENTAZIONE MERCI

Azienda operante nel settore logistica e trasporti ricerca ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE in ambito aeroportuale che opereranno sia manualmente che con ausilio di appositi mezzi e strumenti.

Requisiti richiesti: in possesso di patente B ( automunito) e licenza media. E” indispensabile la disponibilità al lavoro a ciclo continuo e su turni anche notturni. Si offre contratto part time verticale (4 giorni settimana – 7,5 ore giorno ) a tempo determinato/apprendistato. Sono previsti 14esima mensilità e buoni pasto. (Rif.13117)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

LONATE POZZOLO: OPERAIO/A

Azienda di LONATE POZZOLO operante nell’ambito dei servizi per l’edilizia, cerca 1 OPERAIO/A. La persona, in affiancamento al collega esperto, andrà in cantiere e si occuperà della posa di sottofondi e massetti tramite macchinari miscelatori. Non è necessaria esperienza nella mansione. Preferibile patente B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 3 mesi full time, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13094)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O AGENZIA AUTO

Agenzia di pratiche auto di Gallarate cerca n. 1 IMPIEGATA/O che si occuperà della gestione dei servizi inerenti le pratiche per la circolazione dei mezzi di trasporto (bolli auto, trasferimenti di proprietà, rinnovo patenti, ecc), relazione con il pubblico e Ufficio della Motorizzazione Civile. E’ richiesta esperienza nel campo, conoscenza dei principali programmi informatici. Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6 mesi, 33h settimanali. (Rif. 13071)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASORATE SEMPIONE: MANUTENTORE DEPURATORI D”ACQUA

Per azienda del commercio in zona Casorate Sempione, si cerca 1 MANUTENTORE DI DEPURATORI D’ACQUA. Il/la candidata/o, al termine del periodo di affiancamento, si occuperà in autonomia di installazione e manutenzione di depuratori d’acqua presso i clienti, con veicolo aziendale. Si richiede: diploma; patente B ed essere automuniti (per raggiungere la sede che non è servita da mezzi pubblici). Si offre iniziale contratto full time a tempo determinato o apprendistato sulla base della seniority del/la candidato/a (Rif. 13054)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: SERRAMENTISTI

Azienda di produzione e posa di infissi e serramenti sita in Besnate cerca n. 2 SERRAMENTISTI che si occuperanno di carico e scarico, smontaggio e posatura serramenti, utilizzando semplici attrezzature quali trapano e avvitatore. Le risorse saranno inserite in un team di lavoro. Si offre contratto full time, tempo determinato con possibilità di trasformazione a indeterminato. Saranno valutati anche candidati senza specifica esperienza. (Rif. 13044)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ASSISTENTE ASSICURATORE

Agenzia di assicurazione di Gallarate offre n. 1 TIROCINIO per ASSISTENTE ASSICURATORE. La risorsa si occuperà di applicare tecniche di accoglienza della clientela e di comunicazione telefonica, raccolta protocollazione e archiviazione, stesura contratti, applicazione di clausole assicurative a carattere generale. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, conoscenza pc e pacchetto Office, patente B. Si offre tirocinio di 6 mesi con indennità di partecipazione, tempo pieno dal lunedì al venerdì (Rif. 13140)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

: MURATORE

Impresa edile del Lavenese ricerca n.1 MURATORE. Il candidato dovrà avere acquisito un”esperienza di almeno tre anni nella stessa mansione, essere automunito ed in possesso di patente B; preferibile ma non indispensabile aver frequentato il corso base sicurezza e ponteggio. Orario di lavoro full time 8-12 e 13.30.17.30. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi finalizzato ad assunzione a tempo indeterminato.(Rif 13200PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: CAMERIERI/E

Bar Laveno Mombello ricerca CAMERIERI/E. Le risorse dovranno occuparsi degli aperitivi, portare i piatti al tavolo, prendere comande, occuparsi della sala. Requisiti: esperienza nella mansione, preferibile residenza in zone limitrofe, preferibile scuola alberghiera, buona conoscenza lingua inglese, patente B ed essere automuniti. Orario: part time 25 h alla settimana. Si propone un contratto a tempo determinato di 5 mesi.(Rif.13199 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: AIUTO CUOCO/A

Bar Laveno Mombello ricerca AIUTO CUOCO/A. La risorsa dovrà occuparsi della cucina, mantenere la propria linea di cucina, garantendo pulizia ed organizzazione, usare l”affettatrice, impiattare piatti freddi e caldi. Requisiti: esperienza nella mansione, preferibile scuola alberghiera, buona conoscenza lingua inglese, patente B ed essere automuniti. Orario: part time 20 h alla settimana. Si propone un contratto a tempo determinato di 5 mesi.(Rif. 13198 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: ADDETTO/A ALLESTIMENTO STAND

Azienda di Allestimento Stand della zona di Besozzo ricerca un/a ADDETTO/A ALLESTIMENTO STAND. Il candidato si occuperà del montaggio ed allestimento stand per elettrodomestici presso fiere ed eventi del settore. Si richiede patente B e disponibilità ad effettuare brevi trasferte. Orario: full-time. Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13185DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: ADDETTA/O ALLE VENDITE

Per negozio di abbigliamento nel gaviratese siamo alla ricerca di 1 ADDETTO VENDITE. Preferibili esperienza pregressa nella mansione, residenza in zone limitrofe e conoscenza dell’inglese. Si offre contratto part time di 25 ore settimanali; iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13177VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA CONTABILE

Per società di consulenza siamo alla ricerca di 1 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA CONTABILE da inserire in organico. Il candidato dovrà essere in possesso di un diploma in ragioneria o di una laurea in economia. Si occuperà di contabilità di base e analitica, gestione tesoreria e reportistica. Preferibile conoscenza dell’inglese, indispensabile conoscenza del pacchetto office. Indispensabile esperienza pregressa nella mansione. Contratto full time, tempo determinato di 6 mesi. Si valuta l’indeterminato in base al candidato. (Rif. 13176VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: CAMERIERI/E

Ristorante in zona Laveno Mombello ricerca 2 CAMERIERI/E. Requisiti: saper servire ai tavoli ed accogliere gli ordini dei clienti, esperienza nella mansione, domicilio nelle vicinanze, diploma alberghiero, conoscenze discreta di inglese e tedesco, patente b ed essere automuniti. Si offre: contratto full time, su turno spezzato 10.00-15.00;18.00-24.00. Si propone un contratto a tempo determinato di 3 mesi.(Rif. 13103 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LEGGIUNO: CUOCO/A

Ristorante in zona Laveno Mombello ricerca CUOCO/A. Requisiti: abilità culinarie, esperienza nella mansione, domicilio nelle vicinanze, diploma di cuoco, conoscenze discreta di inglese e tedesco, patente b ed essere automuniti, saper preparare e gestire la propria linea di cucina, garantendo pulizia ed organizzazione, saper fare gli ordini. Si offre: contratto full time, su turno spezzato 09.30-15.00;17.00-23.00. Si propone un contratto a tempo determinato di 3 mesi.(Rif. 13102 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: POSATORE SERRAMENTI

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica della zona di Besozzo ricerca un POSATORE SERRAMENTI. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo. E? richiesta patente B, preferibile patente C e disponibilità ad effettuare eventuali trasferte in ambito regionale. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13097DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: OPERATORE CNC

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica della zona di Besozzo ricerca un OPERATORE CNC. Il candidato opererà su Centri di Lavoro. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di Diploma ad Indirizzo Tecnico, preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo, conoscenza Autocad e Office. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13096DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: SERRAMENTISTA

Azienda di produzione serramenti e carpenteria metallica della zona di Laveno ricerca un SERRAMENTISTA. Il candidato si occuperà della produzione di serramenti. Preferibile ma non indispensabile esperienza nel ruolo e capacità di lettura disegno tecnico. Orario: full-time; Contratto: tempo determinato finalizzato assunzione tempo indeterminato. Rif. 13095DQ

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GEMONIO: TIROCINIO come TECNICO DEI PROCESSI DI FINITURA INDUSTRIALE DELLE SUPERFICI

Azienda metalmeccanica del Lavenese attiva nella fabbricazione di utensili manuali, offre n.1 TIROCINIO come TECNICO DEI PROCESSI DI FINITURA INDUSTRIALE DELLE SUPERFICI. Il tirocinante , sotto la guida del personale del dipartimento qualità, dovrà effettuare basilari test di qualifica prodotti e raccogliere i dati statistici, utIlizzando macchina a nebbia salina, betoniera per test di aderenza, truschino e file excel per raccolta dati. Requisiti richiesti: diploma di istituto tecnico (indirizzo meccanico o chimico) o professionale (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica), conoscenza pc e programma excel. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 e dalle 13 alle 16.30 Si offre tirocinio di 5 mesi con indennità di partecipazione. (rif: 13173PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

MARCHIROLO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ

Importante azienda in Valmarchirolo ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ E ALLA GESTIONE DI CLIENTI E FORNITORI. Indispensabile una comprovata esperienza nella gestione della prima nota e nell’amministrazione ordinaria.La buona conoscenza del sistema office e l”ottima capacità comunicativa verranno considerate titolo preferenziale.La persona sara” assunta a tempo determinato per 6 mesi e il contratto full time prevede orario a giornata.Rif13197 ST

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

GERMIGNAGA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ

Importante azienda del Luinese ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ e alla gestione di clienti e fornitori. Indispensabile una comprovata esperienza nella gestione della prima nota e nell”utilizzo di office e gestionale profis.La buona conoscenza dell”inglese e l”ottima capacità comunicativa verranno considerate titolo preferenziale.La persona sara” assunta a tempo indeterminato dopo un periodo di prova e il contratto full time prevede orario a giornata. Rif13178st

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

SARONNO: OPERATORI/TRICI PER STAMPAGGIO ED INIEZIONE

Per azienda del settore metalmeccanico situata in Saronno, si ricercano: N.3 OPERATORI/TRICI PER STAMPAGGIO ED INIEZIONE. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Richiesta attitudine al lavoro manuale per operazioni di imballaggio e/o assemblaggio. Richiesto utilizzo di base degli strumenti informatici. Possesso della patente B o abitazione vicina al luogo di lavoro. Orario a tempo pieno, su 3 turni di lavoro (primo 6-14, secondo 14-22, notturno 22-6). Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13187D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERATORI/TRICI CARICO-SCARICO POSTAZIONE VERNICIATURA

Per azienda del settore metalmeccanico situata in Saronno, si ricercano: N.3 OPERATORI/TRICI PER POSTAZIONI DI VERNICIATURA. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Richiesta attitudine al lavoro manuale. Preferibile possesso del patentino del carrello elevatore e utilizzo di base degli strumenti informatici. Possesso della patente B o abitazione vicina al luogo di lavoro. Orario a tempo pieno, su 3 turni di lavoro (primo 6-14, secondo 14-22, notturno 22-6). Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13186D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERAI7E POSTAZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Per azienda del settore metalmeccanico situata in Saronno, si ricercano: N.3 OPERAI/E PER POSTAZIONI DI ASSEMBLAGGIO E LUCIDATURA. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Richiesta attitudine al lavoro manuale e dimestichezza nell”utilizzo degli utensili come frese, spazzole e mole abrasive. Preferibile possesso del patentino del carrello elevatore e utilizzo di base degli strumenti informatici. Possesso della patente B o abitazione vicina al luogo di lavoro. Orario a tempo pieno, su 3 turni di lavoro (primo 6-14, secondo 14-22, notturno 22-6). Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13183D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERAI/E PER PREPARAZIONE E MISCELA VERNICI

Per azienda del settore metalmeccanico situata in Saronno, si ricercano: N.2 OPERATORI/TRICI PER PREPARAZIONE E MISCELE VERNICI. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Richiesta attitudine al lavoro manuale e dimestichezza nell’utilizzo degli utensili come bilance e mixer pneumatici. Preferibile possesso del patentino del carrello elevatore e utilizzo di base degli strumenti informatici. Possesso della patente B o abitazione vicina al luogo di lavoro. Orario a tempo pieno, su 3 turni di lavoro (primo 6-14, secondo 14-22, notturno 22-6). Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13182D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Per azienda del settore metalmeccanico situata in Saronno, si ricercano: N.2 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Le figure si occuperanno della logistica sia in inbound, che in outbound. Richiesto possesso del patentino del carrello elevatore (frontale e laterale), dimestichezza con uso degli strumenti informatici di base come lettoti codici a barre e pc per preparazione dei documenti di trasporto. Possesso della patente B o abitazione vicina al luogo di lavoro. Orario a tempo pieno, su 3 turni di lavoro (primo 6-14, secondo 14-22, notturno 22-6). Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (RIF.13181D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

LAINATE: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie con sede nel, ricerca: n.2 ADDETTI ALLE PULIZIE. Mansioni: pulizie negli uffici. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; INDISPENSABILE patente B, automunito; residenza in zone limitrofe alle sedi di lavoro (LAINATE, GARBAGNATE,SENAGO,ARESE). Orario di lavoro part-time 20 ore settimanali da lunedì a sabato. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura. (Rif.13159D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ELETTRICISTI

Azienda di Origgio cerca 3 ELETTRICISTI. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, gradito attestato di qualifica, forte motivazione ad imparare se privi di esperienza, pat. B. Si offre tempo determinato, 6 mesi, con possibilità di stabilizzazione, tempo pieno giornata. (Rif. 12923)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO INFERIORE: PIZZAIOLO APPRENDISTA

Punto vendita pizze, focacce e prodotti da forno di Venegono Inferiore cerca 1 APPRENDISTA PIZZAIOLO. La risorsa imparerà a preparare, farcire ed infornare pizze be focacce, prodotti da forno. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto d’apprendistato, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, attestato buona volontà ad apprendere il mestiere. Si offre apprendistato, part time al mattino dalle ore 10.00/14.00 e/o sera dalle 17.00/21.00. (Rif.13204)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: GRAFICO/A

Azienda grafica di Tradate cerca 2 GRAFICI/CHE Requisiti richiesti: indispensabile esperienza su stampe digitali, buono corel draw ed office. Si offre tempo determinato 6 mesi e poi tempo indeterminato, giornata (8-12/13.30-17 dal lunedì al venerdì).(Rif. 13184)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: OPERATORI/TRICI ACCOGLIENZA MIGRANTI

Cooperativa sociale di accoglienza migranti cerca 2 OPERATORI/TRICI DI ACCOGLIENZA. Le attività previste sono la supervisione situazione igienica della struttura, e relativa pulizia dei luoghi comuni, distribuzione pasti e abbigliamento, accompagnamento, con mezzo aziendale, presso vari enti. Requisiti richiesti: uso base pc e conoscenza anche scolastica di almeno una lingua straniera. Indispensabile possesso patente B. Contratto: tempo determinato, pieno (turni con una notte a settimana) per 6 mesi prorogabili, finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13172)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

BINAGO: TORNITORE/FRESATORE CNC

Azienda di Binago cerca 2 TORNITORE/TRICI FRESATORE/TRICI CNC. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza oppure buona volontà ad imparare, diploma, pc, pat. B. Si offre tempo determinato 3 mesi, giornata. (Rif. 13166)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: APPRENDISTA TERMOIDRAULICO/A

Azienda di Venegono Superiore cerca 1 APPRENDISTA TERMOIDRAULICO/A. Requisiti richiesti: età compatibile con contratto d’apprendistato, forte motivazione ad imparare il mestiere, pat. B, disponibilità a trasferte presso abitazioni, cantieri. Si offre contratto d’apprendistato, giornata. (Rif. 13165)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: TERMOIDRAULICO/A

Azienda di Venegono Superiore cerca 1 TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZA. Requisiti richiesti: esperienza nella installazione di impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento, lavori in altezza, pat. B, disponibilità a trasferte presso abitazioni, cantieri. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13164)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: AUTISTA AUTOBUS PAT. D +CQC

Società di noleggio automezzi si Tradate cerca 1 AUTISTA AUTOBUS. Requisiti richiesti: esperienza, pat D + CQC in corso di validità. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 13163)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

ROVELLO PORRO: FABBRO/A

Azienda di Rovello porro cerca 1 FABBRO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella realizzazione di ringhiere e cancelli, pat. B. Si offre iniziale tempo determinato e successivamente tempo indeterminato, giornata. (Rif. 13162)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

FENEGRO’: OPERAIO/A APPRENDISTA

Azienda di Fenegrò (CO) operante nell’ambito dei rivestimenti industriali cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO/A GENERICO/A. La risorsa affiancherà i colleghi durante nelle varie fasi di lavorazione, spruzzatura, sabbiatura, controllo, carico scarico materiali, imballo. Requisiti richiesti: età compatibile con apprendistato, seria motivazione ad apprendere il lavoro, pat. B. Si offre apprendistato, giornata. (Rif. 13161)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A APPRENDISTA

Azienda di Castelseprio, operante nell”ambito della assistenza e manutenzione compressori ad aria, cerca 1 APPRENDISTA MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A. Requisiti richiesti: preferibile diploma meccatronica, elettrotecnico, meccanico, pat. B, disponibilità ad imparare. Si offre contratto di apprendistato, giornata, orario 8.30-12.30/13.30-17.30. Si offre contratto di apprendistato, giornata, dal lunedì al venerdì 8.30/12.30 – 13.30/17.30. (Rif. 13151)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A

Azienda di Castelseprio, operante nell’ambito della assistenza e manutenzione compressori ad aria, cerca 2 MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella manutenzione e riparazione compressori ad aria, diploma meccatronica o esperienza, pat. B, disponibilità a trasferte presso clienti per assistenza in loco. Si offre tempo indeterminato, giornata, orario 8.30-12.30/13.30-17.30. (Rif. 13149)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: EDUCATORE/TRICE

Cooperativa sociale cerca, per asilo nido a Tradate, 2 EDUCATRICI/TORI PER SOSTITUZIONI PERSONALE EDUCATIVO. Requisiti richiesti: laurea scienze dell’educazione o diploma ambito sociale anteriore all’anno 2020, preferibile con esperienza. Si offre contratto a chiamata part-time e/o full time fino a luglio 2025. (Rif. 13146)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella registrazione delle fatture fornitori, emissione fatture clienti, intrasat, scadenziario clienti/fornitori, libro cespiti, elaborazione e registrazione stanziamenti e risconti, reportistica, archivio, registrazione merci in entrata, organizzazione spedizioni, ddt; diploma o laurea ambito amministrativo contabile, buono inglese e francese, SAP BUSINESS ONE, OFFICE, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, pieno, sostituzione maternità. (Rif. 13132)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE

Azienda di Tradate cerca 1 OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione macchine a controllo numerico computerizzato (CNC), conoscenza disegno meccanico, materiali e programmazione. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 12977)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

“

TRADATE: TORNITORE TORNIO TRADIZIONALE

Azienda di Tradate cerca 1 TORNITORE SU TORNIO TRADIZIONALE. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo tornio tradizionale, conoscenza disegno meccanico e materiali. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 12976)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

MOZZATE: MANOVALE CARPENTIERE METALLI

Carpenteria metallica di Mozzate cerca 1 MANOVALE CARPENTIERE. Requisiti richiesti: buona volontà ad imparare il mestiere, età compatibile con apprendistato, pat. B, disponibilità a trasferte, residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato, giornata, e successiva stabilizzazione. (Rif. 12960)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: ELETTROMECCANICO/A MANUTENTOTE/TRICE COMPRESSORI

Azienda di Castelseprio offre 1 TIROCINIO come ELETTROMECCANICO MANUTENTORE COMPRESSORI AD ARIA. La risorsa affiancherà il manutentore meccanico qualificato per imparare ad eseguire interventi di manutenzione e riparazione dei compressori ad aria, il lavoro si svolgerà in azienda o presso i clienti. Requisiti richiesti: diploma tecnico meccatronica, meccanica o similare, pat. B. Si offre tirocinio di 6 mesi, giornata ore 8.30/13.30 – 13.30/17.30. (Rif.13158)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

“

VARESE: APPROVVIGGIONATORE PER LE SALE TESSITURA

Per Azienda di produzione di tessuti, sita poco distante la città di Varese, stiamo cercando 2 APPROVVIGGIONATORI PER LE SALE TESSITURA. Contratto full time, su turni di 8 ore, 5 giorni su 7, da stipulare o in apprendistato o a tempo determinato 12 mesi, da valutare in base al tipo di candidati presentati. Rif.13208.BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: ASSISTENTE ALLA TESSITURA

Per Azienda di produzione di tessuti, sita poco lontano dalla città di Varese, stiamo cercando 2 AIUTO ASSISTENTI ALLA TESSITURA. Contratto: full time, su turni, 5 giorni su 7, da stipulare o in apprendistato o a tempo determinato 12 mesi, da valutare in base ai candidati proposti. Rif.13207.BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASALE LITTA: ELETTRONICO/A

Azienda di riparazione prodotti elettronici di Casale Litta cerca 1 ELETTRONICO/A. Indispensabile formazione professionale in campo elettronico o periti elettronici; automuniti; uso base pc; Orario: tempo pieno giornata da lunedì al venerdì. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (RIF.13195 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAZZADA SCHIANNO: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda di installazioni impianti civili ed industriali di Gazzada cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. Indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; possesso attestati di formazione professionale in campo elettrico; residenza zone limitrofe città di Varese; Orario: tempo pieno da lunedì al venerdì. Contratto: apprendistato. (RIF.13191 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORAZZONE: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Per impresa di Pulizie con sede a Morazzone siamo alla ricerca di n.2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE; Le figure selezionate saranno adibite alle pulizie di condomini ed uffici. Il lavoro si svolgerà a Varese e nei comuni limitrofi. Richiesta patente b; Part-time dalle 08:00 alle 14:00, tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13189 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

PORTO CERESIO: FABBRO SALDATORE

Per Azienda a conduzione familiare con sede a Porto Ceresio stiamo cercando 1 FABBRO SALDATORE. Requisiti: anche senza esperienza, precisione, puntualità, attitudine al tipo di lavoro, munito di mezzo proprio. Contratto e orari di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì, a tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione.(Rif.13180 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE ESPERTO/A

Centro di elaborazione dati contabili con sede a Varese cerca 1 CONTABILE ESPERTO/A. Indispensabile esperienza di almeno 3 anni in studi professionali e gestione autonoma della contabilità ordinaria e generale; redazione bilanci ante imposte; possesso diploma o laurea in ambito economico; ottimo utilizzo pacchetto office e preferibile uso di un gestionale (profis, zucchetti, team system); Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (RIF.13171 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE

Azienda di commercio auto cerca 1 CONTABILE. Indispensabile conoscenza e gestione pratiche IVA, acquisti e vendite, conoscenza base fatturazione, almeno 2 anni di esperienza; possesso diploma in ambito economico; patente B; residenza Varese o limitrofi; Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13169 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

“

VARESE: ADDETTI ALL”ACCOGLIENZA MIGRANTI

Cooperativa sociale di accoglienza migranti cerca 1 OPERATORE/TRICE DI ACCOGLIENZA.

Le attività previste sono di pulizia luoghi comuni della struttura, distribuzione pasti e abbigliamento, accompagnamenti e disbrigo pratiche presso vari enti. E” richiesto uso base pc e conoscenza anche scolastica di almeno una lingua straniera. Indispensabile possesso patente B. Contratto: tempo determinato e pieno (su turni con una notte a settimana) per 6 mesi prorogabili, finalizzato alla stabilizzazione. (RIF.13168 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

INDUNO OLONA: IMPIEGATO/A

Azienda metalmeccanica zona Induno Olona cerca 1 IMPIEGATO/A. La figura selezionata sarà adibita all’inserimento dati in gestionale. Orario: Full-time dalle 08:00 alle 17:00.Contratto: tempo determinato di 6-12 mesi (Rif. 13157 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: MAGAZZINIERE

Azienda metalmeccanica zona Induno Olona cerca 1 MAGAZZINIERE. La figura selezionata sarà adibita alla movimentazione/picking, rilevamento quantità ed inserimento dati in gestionale. Orario: Full-time dalle 08:00 alle 17:00.Contratto: tempo determinato di 3 mesi (Rif. 13154 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Per azienda metalmeccanica presso Induno Olona ricerchiamo 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE.La risorsa si occuperà di cablaggi a bordo macchina.Si valutano profili con esperienza o con titolo di studio in ambito elettrico.Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:00-17:00.Contratto: tempo determinato 1 anno, con possibilità successiva assunzione a tempo indeterminato. (Rif.13153 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: MONTATORE MECCANICO

Azienda metalmeccanica zona Induno Olona cerca 1 MONTATORE MECCANICO. Indispensabile esperienza di manutenzione e lettura disegno meccanico; utilizzo strumenti di misura e attrezzature da banco;Orario: FULL-TIME dalle 08:00 alle 17:00. Sono previste trasferte. Contratto: tempo determinato 1 anno finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13152 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE DI STUDIO

Studio commercialista di Varese cerca 1 CONTABILE DI STUDIO. Indispensabile esperienza di almeno cinque anni di contabilità in studi professionali; utilizzo di un gestionale per la contabilità; residenza in Provincia di Varese. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 13133 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE

Per azienda di ristorazione fast-food in apertura su Varese, stiamo cercando 10 ADDETTI/E ALLA RISTORAZIONE. Requisiti: senza esperienza nella mansione, disponibile su turni. Contratto: part-time 18 o 30 ore settimanali su turni di 3 o 6 ore. Rif.13129-BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BISUSCHIO: MONTATORE MOBILI

Per Azienda affermata nel territorio per la vendita di mobili e arredo casa, stiamo cercando 1 MONTATORE DI MOBILI. Requisiti: utilizzo dell’attrezzatura per il montaggio, affinità al tipo di lavoro, munito di mezzo proprio. Contratto: Apprendistato, full time dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Disponibilità immediata. Rif.13126-BR

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI

Per mobilificio di Varese siamo alla ricerca di n.1 OPERAIO/A ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI. Richiesto il possesso della patente B. Non è necessario avere esperienza nella mansione. Si offre un contratto di lavora a tempo determinato di 3 mesi finalizzato all””assunzione a tempo indeterminato, dal lunedì al venerdì dalle 08:00/12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.(Rif.13085 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)

Cooperativa sociale per Struttura residenziale di Varese cerca 2 AUSILIARI/E SOCIO ASSISTENZIALI (ASA). Indispensabile possesso attestato ASA; disponibilità ai turni diurni; residenza zone limitrofe città di Varese; Orario: tempo pieno su turni diurni (6-13.30; 13.30-21). Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.13059 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A (OSS)

Cooperativa sociale per Struttura residenziale di Varese cerca 1 OSS. Indispensabile possesso attestato OSS; residenza zone limitrofe città di Varese; possesso patente B; disponibilità ai turni diurni (6-13.30; 13.30-21). Orario: turni diurni. Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 13058 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BESNATE: ADDETTO/A CONTABILITA’

Azienda metalmeccanica di Besnate seleziona 1 ADDETTO/A CONTABILITA’. Si ricercano candidati in possesso di diploma superiore o laurea in ambito amministrativo, con buona padronanza del pacchetto Office (Excel, in particolare), e con esperienza, anche minima, in ambito amministrativo e/o contabile. Gradita conoscenza anche basica della lingua inglese. La persona prescelta si occuperà inizialmente di archiviazione documenti e di data entry, e, successivamente, di registrazione bolle, fatture e di attività amministrative varie. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario part-time, 21 ore settimanali (Lunedì e Martedì: 8,00-12,30// Mercoledì- Venerdì: 8,00-12,00). Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13209)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PULIZIE DI STABILIMENTO

Azienda metalmeccanica con sede a Busto Arsizio ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE DI STABILIMENTO. La figura richiesta dovrà occuparsi della pulizia degli ambienti di produzione (aree a bordo impianti, servizi igienici e spogliatoi operai), anche con l’ausilio di macchina lavapavimenti. Si ricercano persone con esperienza nel settore pulizie, automunite. Orario di lavoro: Part-Time 21 ore settimanali, da lunedì a giovedì h 8-12 e venerdì h 8-13. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. Inserimento previsto nel mese di Gennaio 2025. (Rif. SI 13206)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

“

SOLBIATE ARNO: IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI

Azienda nel settore del commercio all’ingrosso, per la sede di Solbiate Arno, cerca 1 IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI. La persona, in possesso di diploma superiore, si occuperà di registro fatture fornitori/clienti, controllo bolle/DDT e inserimento dati tramite gestionale aziendale. Si richiede buona conoscenza del pacchetto Office e di posta elettronica. Orario part time da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13203)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A GENERICO

Industria nel settore tessile ricerca, per la sede di Busto Arsizio, 1 OPERAIO/A GENERICO. La persona si occuperà di trasporto in reparto della materia prima da lavorare attraverso l’uso di transpallet elettrico e di arrotolatura tramite apposito macchinario elettronico. Richiesta licenzia media e uso di applicativi elettronici. Orario sia full time che part time con turni in fasce 06.00/13.30 – 13.30/21.00 da definire in sede di colloquio. Sede di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato (Rif. MD 13202)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

FERNO: IMPIEGATO/A DATA ENTRY

Azienda nel settore chimico, per la sede di Ferno, cerca 1 IMPIEGATO/A DATA ENTRY che si occuperà dell’inserimento dati nel gestionale aziendale, della gestione della posta elettronica e del centralino. La selezione è rivolta a persone in possesso diploma superiore, preferibile conoscenza dell’inglese e buona conoscenza del pacchetto Office. Richiesta esperienza nella mansione. Orario part time con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 8 mesi. (Rif. MD 13201)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

BESNATE: MAGAZZINIERE

Azienda operante nel settore dei trasporti merce situata a Besnate ricerca 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di preparazione “pallet” di merci alimentari, manualmente e con utilizzo transpallet elettrico. Preferibile esperienza pregressa in ambito di produzione e/o magazzino. Luogo di lavoro non servito dai mezzi pubblici. Orario di lavoro a tempo pieno, 40 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì, dalle ore 15 alle ore 23. Assunzione a tempo determinato 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 13196)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

INDUNO OLONA: ADDETTO/A PULIZIE

Azienda di servizi di pulizie dedicati alle imprese ricerca a Induno Olona 1 ADDETTO/A PULIZIE. Attività previste: pulizie degli uffici (produzione e uffici centrali). Orario di lavoro: Part-Time 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì (h 6,00-10,00). Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (Rif. SI 13160)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

“

SOMMA LOMBARDO: TUTTOFARE

Società alberghiera, per la zona di Somma Lombardo, cerca per hotel 1 TUTTOFARE. La persona si occuperà della piccola manutenzione ordinaria della struttura attraverso riparazioni e/o sostituzioni e tenuta in ordine degli spazi adiacenti. Richiesto possesso patente B ed auto (zona non raggiungibile dai mezzi pubblici). Orario di lavoro: part-time 21 ore settimanali, da definire in sede di colloquio. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. (Rif. MD 13120)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

MORNAGO: ADDETTO/A INSERIMENTO ORDINI

Azienda nel settore metalmeccanico, per la zona di Mornago, è alla ricerca di 1 ADDETTO/A INSERIMENTO ORDINI. Il candidato, con preferibile esperienza nella mansione, si occuperà, all’interno dell’ufficio di produzione, dell’inserimento di ordini (gradita conoscenza del gestionale Panthera). È richiesto possesso di diploma, buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto office e uso del pc. Possesso patente B e automuniti (zona di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici). Orario part time, da definire in sede di colloquio e contratto a tempo indeterminato (Rif. MD 13116).

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO

Azienda nel campo della produzione per la sede di Saronno, ricerca 1 ADDETTO/A ALL’ASSEMBLAGGIO. La persona si occuperà dell’assemblaggio di stecche di tapparelle su apposito banco di lavoro (previsto spostamento del materiale dallo scaffale al piano di lavoro) attraverso l’uso di avviatore e/o pistola graffettatrice. Titolo richiesto licenza media, possesso patente B e automuniti (zona di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici). Orario full time dalla 07.50-11.50/13.30-17.30 con assunzione a tempo indeterminato (Rif. MD 13112)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MORNAGO: ASSISTENTE CONTABILE

NUOVA- Azienda nel settore metalmeccanico, per la sede di Mornago, cerca 1 ASSISTENTE CONTABILE. La persona, in possesso di diploma superiore, si occuperà dell’inserimento di fatture e della registrazione di documenti di trasporto della merce. Si richiede conoscenza della lingua inglese (gestione di documenti redatti in lingua inglese), buona conoscenza del pacchetto Office e preferibile conoscenza del gestionale Teamsystem. Gradita esperienza in ambito contabile. Orario part time, da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 13110)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

“

CORGENO: ADDETTI/E PULIZIE

NUOVA- Residenza per anziani sita in Corgeno seleziona nr. 2 ADDETTI PULIZIE. Attività previste: pulizie e sanificazione delle camere degli ospiti, degli spazi comuni e dei magazzini. Necessario possesso patente B ed auto. Gradita esperienza pregressa. Orario di lavoro: Part-Time 21 ore settimanali (possibilità orario al mattino oppure al pomeriggio). Assunzione a tempo determinato di 7 mesi. (Rif. SI 13101)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

“

SESTO CALENDE: ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

Azienda di servizi operante in campo aereonautico seleziona per la propria sede di Sesto Calende 1 ADDETTO/A AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’, da inserire a supporto del team Finance. Richiesto il possesso di diploma di ragioneria oppure di laurea in ambito economico, ottima competenza nell’utilizzo del pacchetto Office, ed in particolare di Excel, conoscenza almeno di base (livello B1) della lingua inglese, doti relazionali e comunicative. Luogo di lavoro servito dai mezzi pubblici. Orario part-time o full-time da definire in fase di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. SI 13092)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it”

BISUSCHIO: ADDETTO/A PREPARAZIONE TESSUTI

Azienda tessile di Bisuschio seleziona 1 ADDETTO/A PREPARAZIONE TESSUTI. La persona si occuperà di preparazione rotoli di tessuti per le fasi di tintura e finissaggio, anche con ausilio di transpallet elettrico. Richiesta esperienza in ambito produttivo. Orario part-time 21 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. (Rif. SI 12953)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: ADDETTO/A SCARICO E CARICO MERCI

Azienda nel settore della logistica, trasporto e spedizioni cerca 3 ADDETTI SCARICO E CARICO MERCI per la sede di Lonate Pozzolo. La persona si occuperà dello scarico e carico delle merci e successivo smistamento tramite rullo, tenuta in ordine del piazzale. Titolo richiesto licenza media e conoscenza degli strumenti informatici. Gradito possesso patente B ed auto. Orario di lavoro: part-time 21/25 ore settimanali, su turni dalle 6.00 alle 21.00 da lunedì a sabato. Assunzione a tempo determinato 7 mesi. (Rif. MD 12829)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI

Azienda di servizi ricerca per aeroporto di Malpensa 1 ADDETTO/A AVVOLGIMENTO BAGAGLI. La persona si occuperà delle operazioni manuali di avvolgimento valigie tramite film plastico in uscita da macchinario apposito; dovrà gestire i pagamenti del servizio con Pos, spiegare il servizio ai potenziali clienti. Si ricercano candidati in grado di movimentare carichi e stazionare in piedi in modo continuativo, con propensione al contatto con il pubblico, automuniti. Orario: 40 ore settimanali, su turni da 8 ore (no turno notturno). Si offre contratto a tempo determinato sei mesi, con finalità inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 12694)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: MAGAZZINIERE

Azienda che opera nel settore metalmeccanico, per la sede di Caronno Pertusella, ricerca 1 MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di scarico e scarico dei vettori tramite uso del muletto, caricamento a magazzino della merce in entrate e uscita con applicativi gestionali interni. Richiesto preferibilmente diploma di scuola media superiore. Possesso patente B e preferibile patentino del muletto. Orario previsto tempo pieno 8:00-12:00/13:00-17:00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 12685)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it