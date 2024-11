Un albero per il futuro: un progetto dei Carabinieri Forestali per l’ambiente e la biodiversità

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, celebrata il 21 novembre 2024, i Carabinieri Forestali hanno lanciato un’importante serie di iniziative dedicate all’educazione ambientale e alla sensibilizzazione sul tema del “verde urbano.” L’obiettivo principale è stato valorizzare il recupero delle aree degradate, promuovendo la coesione sociale e il rispetto degli spazi comuni attraverso la piantumazione di alberi autoctoni.

Nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro: crea il bosco diffuso”, i Carabinieri Forestali hanno collaborato con scuole, amministrazioni locali e associazioni per piantare specie forestali in tutto il territorio nazionale. Questo progetto mira a sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della biodiversità, invitando gli studenti a conoscere il patrimonio naturale circostante e a contribuire concretamente al miglioramento della qualità ambientale e all’assorbimento dell’anidride carbonica.

In provincia di Varese, numerose scuole hanno aderito all’iniziativa, tra cui la scuola primaria “De Amicis” di Cugliate Fabiasco, la scuola primaria “Daniele Piccinelli” di Brinzio, la scuola dell’infanzia di Brezzo di Bedero, il liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio e la scuola materna “Collodi” di Somma Lombardo. Durante la manifestazione di Varese, alla presenza di autorità locali e del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, sono stati consegnati alberi come il sorbo montano, il melo e l’abete rosso, simboli di un impegno concreto per un futuro sostenibile.

Oltre alla messa a dimora delle piante, le attività hanno incluso laboratori didattici e dimostrazioni sulla tutela degli habitat vegetali e animali, rafforzando nei giovani l’importanza della protezione del pianeta.

Un progetto che guarda al futuro

L’iniziativa non si ferma qui: l’obiettivo finale è costituire un grande bosco diffuso su scala nazionale, formato da alberi autoctoni che cresceranno come segno tangibile di un impegno collettivo per il benessere della comunità e la qualità ambientale. Questo progetto, oltre a combattere il cambiamento climatico, rappresenta un gesto di speranza e responsabilità verso le future generazioni.