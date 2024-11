Un ambulatorio negli spazi comunali a Bodio Lomnago, aperto un bando per i medici

Il Comune di Bodio Lomnago ha annunciato la pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione in uso di locali comunali destinati ad ambulatorio medico.

L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Amministrazione Comunale di ampliare i servizi offerti ai cittadini, mettendo a disposizione spazi adeguati per i professionisti della salute che desiderano operare sul territorio.

I locali, che si trovano presso l’edificio comunale di Piazza Don Cesare Ossola 8, nell’ex sede AVIS, rappresentano un’opportunità per medici e operatori sanitari interessati ad esercitare la libera professione, contribuendo così a garantire un servizio sanitario di prossimità alla comunità.

Slot degli orari disponibili:

I locali saranno utilizzabili nei seguenti giorni e orari :

• Lunedì:

• Mattina (9:00 – 13:00)

• Pomeriggio (14:30 – 18:30)

• Martedì:

• Mattina (9:00 – 13:00)

• Pomeriggio (14:30 – 18:30)

• Mercoledì:

• Mattina (9:00 – 13:00)

• Pomeriggio (14:30 – 18:30)

• Giovedì:

• Mattina (9:00 – 13:00)

• Pomeriggio (14:30 – 18:30)

• Venerdì:

• Mattina (9:00 – 13:00)

• Pomeriggio (14:30 – 18:30)

• Sabato:

• Mattina (9:00 – 13:00)

• Pomeriggio (14:30 – 18:30)

È previsto un contributo di 50 euro per ciascuno slot orario.

Modalità di partecipazione:

Le manifestazioni di interesse, corredate della documentazione indicata nell’avviso, devono essere presentate al protocollo del Comune di Bodio Lomnago entro e non oltre lunedì 9 dicembre 2024.

Il testo completo dell’avviso e i relativi moduli sono consultabili sul sito ufficiale del Comune o presso gli uffici comunali durante gli orari di apertura.

Obiettivo dell’iniziativa:

“L’Amministrazione Comunale si impegna quotidianamente per offrire servizi sempre più completi e vicini alle esigenze dei cittadini. Mettere a disposizione un ambulatorio per i professionisti della salute è un passo concreto per migliorare il benessere della comunità e rafforzare la rete dei servizi sul territorio”.

“Invitiamo i medici e gli operatori della salute a partecipare a questa opportunità.

Per informazioni e dettagli:

Contattare gli uffici comunali al numero [0332-947136] o inviare una email a [mfranzetti@comune.bodiolomnago.va.it].